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Na HBO i HBO Maks platforme stigla je pretposlednja epizoda treće sezone popularne serije "Kuća zmaja". Prednastavak "Igre prestola" u ovoj sezoni beleži znatno bolji prijem kod publike nego ranije, pa strani mediji uoči nove epizode poručuju gledaocima da se pripreme za uzbudljivi preokret.

Najava dešavanja u 7. epizodi

Vojne snage Renire i njenog "Crnog tima" trenutno gospode situacijom, dok su "Zeleni" i lord Ormund sa Hajtsauerima potisnuti u odbranu, bar dok se prilike u Kraljevoj Luki ne promene. Ejmond i njegov zmaj Vagar trenutno su nestali bez traga, dok se povređeni Egon nalazi u bekstvu. Iako su Renira i Dejmon pretrpeli ozbiljne udarce, među kojima je i gubitak mladog Džekerisa, njihov tabor trenutno ima inicijativu. Ipak, u svetu Džordža R. R. Martina preokreti su uvek mogući.

Nova sezona se izdvaja i po izuzetno visokim ocenama, pa tako na sajtu Rotten Tomatoes ima 91 procenat pozitivnih ocena kritike. Premda je zabeležen manji pad u broju gledalaca, epski okršaji i zmajevi mogli bi ponovo privući publiku, budući da je treći serijal napravio značajan pomak u odnosu na prethodni, prenosi Forbs.

Ključni momenti 6. epizode

Događaj koji je izazvao najviše reakcija ljubitelja serije jeste neslavni kraj tajnog potomka ser Kristona Kola, jednog od najomraženijih likova ovog fantastičnog sveta. Ono što je gledaocima bilo posebno upečatljivo jeste perspektiva iz koje je prikazan njegov lik - ovoga puta ne kroz vizuru Renire ili Alisent, već očima njegovog saputnika Gvejna, koji važi za časnog i čestitog čoveka.

Pogledajte u galeriji kadrove iz treće sezone "Kuće zmaja":

1/15 Vidi galeriju Kuća zmaja 3 Foto: HBO

Iako to ne menja Kristonova nedela niti stav publike o njemu, takav pristup dao je dozu tragike njegovom kraju. Postavlja se pitanje kakav je mogao biti njegov život da odmalena nije uvučen u političke spletke i tajne targarjenskog dvora.

Pored toga, epizoda je donela i druge važne zaplete, poput zarobljavanja Korlisa, ponovnog pojavljivanja Tajlanda Lanistera i sve većih nemira u prestonici. Dok Renira ponovo pokazuje slabosti u vođenju, nadmudrivanje lorda Ormunda dodatno narušava njenu poziciju, navodi Forbs.

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