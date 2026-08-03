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Filmovi u produkciji beogradske kuće Digimedia su na dva filmska festivala održana protekle nedelje u Bosni i Hercegovini osvojili četiri nagrade. Priznanja su dobili dokumentarni film “Iza osmeha”, te igrani “Izlet” i “Karmadona”, navodi se u saopštenju za medije.

Na 8. Internacionalnom avantura film festivalu Avant & Una u Bihaću, igrani film “Izlet”, u režiji Nenada Pavlovića, proglašen je najboljim igranim filmom. U obrazloženju žirija navodi se da je film izdvojen zbog „snažne vizualizacije priče o mladom čovjeku koji nakon porodičnog gubitka traži egzistencijalni izlaz i slobodu“, kao i zbog poruke da „sloboda bez drugih nije potpuna i da tamo gdje takva sloboda prestaje počinje život“.

Deo scena iz filma "Izlet"

1/4 Vidi galeriju Film "Izlet" Foto: Digimedia



Na istom festivalu dokumentarni film “Iza osmeha: Kroz kameru Vlade Divljana”, u režiji Marka Đorđevića, osvojio je nagradu za najbolji kratkometražni dokumentarni film. Žiri je film opisao kao „intimno umjetničko ostvarenje koje nadilazi klasični biografski film“, ističući da kroz porodični arhiv gradi umetnički portret Vlade Divljana i pruža novu dimenziju razumevanja njegovog stvaralaštva, dok animirane sekvence dodatno oživljavaju njegov prepoznatljivi dečački duh.

Reditelj Marko Đorđević Foto: Ružica Ristivojević

Uspešan festivalski niz nastavljen je i na Filmskom festivalu u Trebinju, gde je “Karmadona” u režiji Aleksandra Radivojevića osvojila Grand Prix festivala – Zlatnu košćelu za najbolji film. Ravnopravno sa Jasnom Diklić za ulogu u filmu „Paviljon“, Jelena Đokić je nagrađena Velikom poveljom Leotara za najbolju žensku ulogu u filmu „Karmadona“. U oba slučaja o nagradama je odlučivala publika, svojim glasovima izabravši najbolje u ovim kategorijama. Ovim priznanjima nastavljen je uspešan festivalski život ovog filma, koji od svetske premijere na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu prošlog septembra niže nagrade na brojnim filmskim smotrama.

Kako se snimao filma "Karmadona"

1/8 Vidi galeriju Film Karmadona Foto: Digimedia