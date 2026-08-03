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Dugometražni igrani film Virus patološke dobrote, reditelja Predraga Ličine i producenta Đorđa Vranješa, imaće svetsku premijeru 19. avgusta u okviru Open Air programa na 32. Sarajevo Film Festivalu, koji se održava od 14. do 21. avgusta.

Foto: Nemanja Nikolić

„Baš sam sretan i zadovoljan da će moj Virus patološke dobrote, snimljen u srpsko-hrvatskoj koprodukciji, imati svetsku premijeru baš u Sarajevu, jer tamošnja ekipa zna kako je najbolja šala ona na vlastiti račun“, rekao je autor pomerene crne komedije Predrag Ličina.

Radnja filma Virus patološke dobrote odvija se u Zagrebu 1983. godine. Usred snežne noći, u stan Zorke Vasiljević upada goli muškarac koji tvrdi da je stigao iz budućnosti, tačnije iz 2031. godine, kako bi sprečio pandemiju Virusa patološke dobrote koja preti čovečanstvu. Zorka veruje da je reč o prevarantu, ali njegova predviđanja tokom večeri počinju da se ostvaruju…

Zavirite na snimanje filma "Virus patološke dobrote"

1/7 Vidi galeriju Virus patološke dobrote Foto: Marija Piroški i Jovana Pantelić

Reč je o prvoj regionalnoj satiričnoj SF crnoj komediji o putovanju kroz vreme, koja parodira pojave u našoj sadašnjosti, događaje iz bliže prošlosti i svet budućnosti u kome bi dobrota mogla da bude najopasniji virus.

Scenario filma napisao je reditelj Predrag Ličina prema sopstvenoj istoimenoj priči iz zbirke Bljuzga u sumrak (Jesenski i Turk, 2022).

Foto: Marija Piroški i Jovana Pantelić

Glumačku ekipu predvode Hristina Popović (Zorka Vasiljević) i Nikola Đuričko (Luka Radivojević), a čine je i Gordan Kičić (Zigi Vasiljević), Tihana Lazović Trifunović (policajka Sutjeska), Goran Bogdan (policajac Bogdan) i Rade Šerbedžija (Slobodan Novak).

Producent filma je Đorđe Vranješ, koproducentkinja je Vanja Sremac, a pridruženi producent Aleš Pavlin. Film je nastao u produkciji Stiglitz Productions (Srbija) i Terminal 3 (Hrvatska). Direktori fotografije Virusa patološke dobrote su Saša Petković i Dragan Radetić, montažerka Vanja Kovačević, dizajneri zvuka Igor Suzić i Zoran Maksimović, a kompozitori su Jura Ferina i Pavao Miholjević.

Scenografiju potpisuje Dušan Radoičić, kostimografiju Selena Orb, maskerka je Aleksandra Pavelkić Janković, supervizor vizuelnih efekata David Gatarić, a kolorista Goran Todorić.

Film je sufinansiran sredstvima Filmskog centra Srbije (FCS) i Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC). Film je finansijski podržao i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH – Srpsko narodno vijeće.

Foto: Marija Piroški i Jovana Pantelić

Bioskopska distribucija ove srpsko-hrvatske koprodukcije očekuje se u novembru u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Film je snimljen u Pančevu tokom tri nedelje.

Ovo je drugi dugometražni film Predraga Ličine, koji i ovoga puta krasi njegov prepoznatljiv scenaristički i rediteljski satirični rukopis sa elementima naučne fantastike, poznat iz nagrađivanog dugometražnog prvenca Poslednji Srbin u Hrvatskoj i kratkometražnog filma Teleport Zovko.

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