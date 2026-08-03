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Na Letnjoj sceni Doma mladih u Trebinju spuštena je zavesa na 14. Festival mediteranskog i evropskog filma. Završno veče proteklo je u znaku laureata, susreta glumaca s publikom i ostvarenja koja su tokom festivala privukla najveću pažnju gledalaca.

Zlatan sa nagradom Foto: Privatna arhiva

Čast da zvanično zatvori festival pripala je Zlatanu Vidoviću, kome je prethodno uručena nagrada Zlatni platan za poseban doprinos evromediteranskoj kinematografiji.

- Dosadašnji laureati su veličine našeg filma i filmske produkcije. Za mene je veliko iznenađenje što sam dobio ovo priznanje, ali, s druge strane, i velika obaveza da nastavim da radim. Ovo je putokaz da je nagrada došla s pravog mesta, jer me za Trebinje vežu najlepše uspomene - naglasio je Vidović.

Prva filmska nagrada

Među dobitnicima se našao i Momčilo Otašević, koji je Veliku povelju Leotara za najbolju mušku ulogu ravnopravno podelio sa Zijahom Sokolovićem. Otaševiću je priznanje pripalo za ulogu Maksima u filmu "Crna truba", dok je Sokolović nagrađen za lik Šumahera u filmu "Paviljon".

Foto: Promo



- Ovo je moja prva nagrada za film. Prvi kasting imao sam za film "Krugovi", a nakon petnaest godina dobijam nagradu u Trebinju. Dao sam sve od sebe u ovoj ulozi i presrećan sam, i kao glumac i kao čovek. Vozio sam se preko Pelješkog mosta kad su me pozvali da mi kažu da sam dobio nagradu na festivalu u Trebinju. Majka, kćerka i tetke su mi u Vilusima i došle su na dodelu nagrade. Ovo je lepa kruna svega, pre svega zbog mojih roditelja, i zaplakao sam od sreće - rekao je Otašević.



Uspeh mladog Hajduka

Posebnu pažnju publike privukao je i film "Hajduk u Beogradu", koji je na festivalu predstavio deo glumačke ekipe - Todor Jovanović, Vera Ćetković, Ana Lečić i Sloboda Mićalović. Mladi Todor Jovanović osvojio je Veliku povelju Leotara za najbolju debitantsku ulogu zahvaljujući tumačenju Grigorija Pecikoze Hajduka.

Sloboda Mićalović sa ekipom filma Hajduk u Beogradu ispred Anđelkine kapije Foto: instagram/hajduk.u.beogradu

Nakon projekcije, glumci su se družili s gledaocima, a boravak u gradu na Trebišnjici iskoristili su i za šetnju starim gradskim jezgrom. Najviše pažnje izazvala je fotografija Slobode Mićalović ispred čuvene Anđelkine kapije, mesta koje je ostalo upamćeno zahvaljujući seriji "Ranjeni orao".

Foto: Digimedia



Glavna nagrada festivala, Zlatna košćela za najbolji film u celini, pripala je ostvarenju "Karmadona", u produkciji "Digimedije". Veliku povelju Leotara za najbolji evropski film dobio je "Čovek lavina", dok je za najbolji mediteranski film proglašen "Marisel".

Velika povelja Leotara za najbolju režiju uručena je Orhanu Tekeogluu i Nurdanu Tekeogluu za film "Filos". Nagradu za najbolju žensku ulogu ravnopravno su podelile Jasna Diklić, za ulogu Valerije u filmu "Paviljon", i Jelena Đokić, za ulogu Jelene u filmu "Karmadona".





Bonus video: Zlatan Vidović o ulasku u producentske vode