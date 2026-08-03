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Više hiljada posetilaca, veliki broj porodica, bogat dnevni program i vrhunski koncerti obeležili su 11. Mountain Music Fest, koji je od 31. jula do 2. avgusta održan na Divčibarama. Tokom tri festivalska dana planina je ponovo postala mesto susreta muzike, umetnosti, prirode i zajedništva, potvrđujući zašto je Mountain Music Fest jedan od najautentičnijih letnjih festivala u regionu.

Rekordan broj posetilaca već prvog festivalskog dana najavio je izuzetno uspešno izdanje, a odlična atmosfera nastavila se tokom čitavog vikenda. Hiljade ljubitelja muzike svih generacija ispunile su festivalski prostor, uživajući u pažljivo osmišljenom programu koji je spojio vrhunske koncerte, boravak u prirodi i sadržaje za celu porodicu.

Tokom tri festivalska dana program se odvijao na četiri bine, od kojih je svaka negovala prepoznatljiv muzički identitet. Glavna STAZA bina okupila je najveća domaća, regionalna i međunarodna imena različitih žanrova, dok je VINIL bina tokom dana donosila hip-hop, džez, fank, soul, disko i afrobit, a u večernjim satima soulful house i srodne pravce. BREZA bina bila je namenjena ljubiteljima organskog diska, indie i balearic zvuka, uz house i afro ritmove nakon zalaska sunca, dok je Solar by Elephant bina, koja energiju dobija isključivo iz obnovljivih izvora, još jednom potvrdila posvećenost festivala održivosti i zaštiti životne sredine.

1/11 Vidi galeriju 11. Mountain Music Fest Foto: Dobrica Mitrović

Publika je tokom festivala uživala u nastupima nekih od najznačajnijih domaćih, regionalnih i međunarodnih izvođača, među kojima su Rundek Haustor & Ekipa, Nu Genea Live Band, Bajaga i Instruktori, Elemental, KOIKOI, Del Arno Band, Nikola Vranjković, Bigru i Paja Kratak, Z++, The Brand New Heavies i brojni drugi.

Ipak, Mountain Music Fest i ove godine pokazao je da je mnogo više od muzičkog festivala. Nastao iz lokalne inicijative sa željom da kroz muziku, umetnost i prirodu promoviše Divčibare i valjevski kraj, festival je i ovog leta okupio veliki broj porodica sa decom u okviru prostora „Čarobna šuma“, koji je tokom sva tri dana bio ispunjen kreativnim radionicama, umetničkim instalacijama, sportskim i edukativnim sadržajima, kao i raznovrsnom gastronomskom ponudom. Tokom trajanja festivala vladala je prepoznatljiva atmosfera po kojoj je Mountain Music Fest godinama poznat - opuštena, prijateljska i porodična. Posetioci svih generacija zajedno su uživali u muzici, prirodi i brojnim sadržajima, potvrđujući da je upravo spoj vrhunskog programa i jedinstvenog ambijenta ono što MMF izdvaja na regionalnoj festivalskoj sceni.

Posebnu pažnju privukle su BoljiOnline radionice, kroz koje su deca i roditelji na zanimljiv i interaktivan način učili o bezbednom i odgovornom korišćenju interneta, dok su večernje projekcije digitalno restauriranih domaćih klasika u okviru projekta A1 Kinoteka dodatno obogatile festivalski program.

Poseban deo ovogodišnjeg MMF-a bio je posvećen održivosti. Kao eko partner festivala, Elephant je doprineo smanjenju uticaja festivala na životnu sredinu kroz promociju odgovornog odnosa prema prirodi i primenu održivih rešenja. Solar by Elephant bina, koja je energiju dobijala isključivo iz obnovljivih izvora, ponovo je bio jedan od simbola ekološkog pristupa festivala. Kroz korišćenje solarne energije i druga održiva rešenja, poput višekratnih festivalskih čaša, cilj je bio smanjenje karbonskog otiska festivala za više od 2,5 tone. U saradnji sa inicijativom „Svaka limenka se računa“, festival je realizovao akciju „Menjamo prazne limenke za pune powered by OTP“. Posetioci koji prikupe 10 praznih aluminijumskih limenki mogli su da ih zamene za piće po izboru na festivalskim šankovima, kao i za Elephant grickalice. Akcija je imala za cilj da aluminijumske limenke mogu da se recikliraju neograničen broj puta bez gubitka kvaliteta, pri čemu se reciklažom štedi oko 95% energije i u istoj meri smanjuju emisije CO2 u odnosu na proizvodnju novog aluminijuma. Pravilno odložena limenka može se vratiti na policu kao nova za manje od 60 dana. Na ovaj način MMF dodatno je podsticao reciklažu, promovisao principe cirkularne ekonomije i motivisao posetioce, posebno mlade, da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju životne sredine. Tokom trajanja festivala, svi posetioci koji su dopunjavali svoje cashless festivalske kartice OTP Mastercard platnim karticama ostvarili su popust od 10% na iznos dopune.

Jedanaesto izdanje Mountain Music Festa još jednom je pokazalo da Divčibare nisu samo festivalska destinacija, već mesto susreta ljudi koji dele ljubav prema muzici, umetnosti i prirodi. Organizatori su zahvalili publici, izvođačima, partnerima i svima koji su zajedno doprineli da ovogodišnje izdanje bude jedno od najuspešnijih do sada.

Deo jedinstvene atmosfere sa ovogodišnjeg Mountain Music Festa dostupan je na zvaničnim društvenim mrežama festivala - Instagramu i Facebooku, gde su objavljeni najlepši trenuci, fotografije i video-zapisi sa sva tri festivalska dana.

Bonus video: