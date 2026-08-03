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Srpska dirigentkinja i tekstopisac Biljana Brun izgubila je bitku za život, a vest o njenoj smrti rastužila je brojne prijatelje i saradnike koji se od nje opraštaju emotivnim porukama.

Biljana je godinama bila dirigentkinja dečijeg hora koji je vodila zajedno sa Leontinom Vukomanović, a svojim radom ostavila je veliki trag u odrastanju brojnih generacija.

Pored muzike, bavila se i glasovnom glumom, pa je pozajmljivala glasove u više animiranih filmova. Od 2016. godine pisala je pripeve za Diznijeve crtane filmove.

Majka je dvoje dece, Nikole i Ive Bruna, koji su takođe glasovni glumci.

Opelo i kremacija na Novom groblju

Njena dugogodišnja prijateljica Leontina Vukomanović oglasila se na Instagramu i obavestila prijatelje o mestu i vremenu oproštaja.

- Obaveštavamo prijatelje da je opelo i oproštaj od naše drage Biljane u sredu 5. avgusta u 9h na Novom groblju, kapela za kremaciju. Molimo dođite par minuta ranije kako bi izjavili saučešće porodici - napisala je Leontina.

Od Biljane se oprostila i voditeljka Vesna Dedić, koja je podelila emotivnu poruku.

- Poslednji pozdrav Biljani Brun, vodeći sa Leontinom hor, uticala je na odrastanje moje Lenke. Hvaka, Zauvek u srcu - napisala je ona.

(Kurir.rs/ Telegraf)

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