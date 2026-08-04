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Program posvećen serijama, koji je Filmski festival u Herceg Novom uveo prošle godine, i na 39. izdanju donosi publici ekskluzivan uvid u najnovija ostvarenja regionalne serijske produkcije. Projekcije će biti održane u dvorani Park, od 23. do 27. avgusta.

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Foto: Promo

U selekciju su se ove godine svrstala regionalno prepoznatljiva imena - od Nevija Marasovića i Sandre Mitrović, do Danila Bećkovića, Gvozdena Đurića i Matevža Luzara, a njihove serije, iako još uvijek van domašaja šire publike, najavljene su kao neki od najgledanijih naslova regiona u narednoj sezoni.

Publika će imati priliku da pogleda po jednu epizodu iz projekata koji svoje premijere tek očekuju, kao i da razgovara sa autorskim timovima: kreatorima, rediteljima, glumcima i producentima, koji će prisutnima u Herceg Novom otkriti detalje o nastanku serija Ljuljaj me nežno, Pupin, Biće novih leta i Trezor.

Ljuljaj me nezno, vizual.jpg
Foto: Promo

„Televizijske serije odavno su postale jedan od najznačajnijih formata savremenog pripovijedanja. U njima nastaju priče koje dugo ostaju s nama, likovi koje pamtimo i svjetovi u koje se vraćamo", kaže urednik programa Stefan Bošković, pisac, dramaturg i scenarista.

Program Herceg Novi – serije i ove će godine publici predstaviti neka od najzanimljivijih regionalnih ostvarenja, s namjerom da okupi autore, producente, emitere i gledaoce oko zajedničke strasti prema dobrim pričama", najavljuje Bošković.

On očekuje da će ovaj, četvrti programski stub Festivala — uz dugometražni igrani film, dokumentarni i studentski program — osim razgovora i razmene iskustava, doneti nove saradnje i doprineti daljem razvoju serijske produkcije u regionu.

Dvorana Park, foto Miloš Samardžić.jpg
Foto: Miloš Samardžić

Program Herceg Novi – Serije, dvorana Park:

23. avgust (nedjelja), 19h — LJULJAJ ME NEŽNO
Srbija; Produkcija: TS Media, Režim
Kreatori: Tamara Krcunović, Nina Mitrović, Nevio Marasović, Dušan Bulić
Reditelji: Nevio Marasović, Sandra Mitrović
Romantična dramedija

24. avgust (ponedjeljak), 19h — PUPIN
Srbija; Produkcija: Mali Budo
Kreatori: Danilo Bećković, Aneta Ivanović
Reditelj: Danilo Bećković
Biografska istorijska drama

Pupin, vizual.png
Foto: Promo

26. avgust (srijeda), 19h — BIĆE NOVIH LETA
Srbija; Produkcija: TS Media, izvršna produkcija: Adrenalin
Kreator i reditelj: Gvozden Đurić
Drama, komedija

27. avgust (četvrtak), 19h — TREZOR
Slovenija, Hrvatska, Crna Gora; Produkcija: RTV Slovenija, Antitalent, HRT, RTVG
Kreator i reditelj: Matevž Luzar
Kriminalistički, psihološki triler, drama

Biće novih leta, vizual.jpg
Foto: Promo

Filmski festival Herceg Novi – Montenegro Film Festival biće održan od 22. do 28. avgusta, na više lokacija u Herceg Novom, pod sloganom „Sve boje filma".

Sve aktuelnosti o programu, filmovima i gostima možete pratiti na sajtu filmfestival.me, kao i na zvaničnim stranicama Festivala na Instagramu i Facebooku.

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