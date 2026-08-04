ART & MIX DISTRICT PRETVARA KALEMEGDAN U NAJVEĆI DNEVNI “DANCE FLOOR” OVOG LETA
Brunch u parku nije događaj na koji se dolazi samo zbog koncerata. To je celodnevno iskustvo u kojem se muzika, gastronomija, umetnost i druženje prepliću na svakom koraku. Upravo zato će 29. i 30. avgusta Donji grad Kalemegdana postati mesto na kojem će, pored dve festivalske bine i više od 20 izvođača, posebnu pažnju privlačiti Art & Mix District – zona namenjena svima koji žele da između omiljenih nastupa otkriju novu muziku, upoznaju zanimljive ljude i postanu deo kreativne energije festivala.
Art & Mix District zamišljen je kao prostor u kojem se spajaju muzika, kreativnost, street kultura i miksologija. Mesto koje navodi posetioce da istražuju i stvaraju i zasigurno jedno od glavnih mesta okupljanja svih ljubitelja gradskih dnevnih žurki, osvežavajućih letnjih koktela i umetnosti.
Centralno mesto okupljanja u okviru Art & Mix District-a biće Vibe Stage, na kojoj će se tokom oba festivalska dana smenjivati DJ-evi i kreativni kolektivi koji već godinama kreiraju neke od najposećenijih dnevnih i klupskih okupljanja u Beogradu, oblikujući savremenu gradsku muzičku scenu.
Prvog festivalskog dana program otvara od 12-14 hDJ Timbe, jedan od najprepoznatljivijih domaćih DJ-eva, producenata i član kultnog sastava Bad Copy, čiji setovi spajaju hip-hop, funk, afro, house i bass muziku u prepoznatljiv festivalski groove. Nakon njega atmosferu preuzimaju od 14-18 hFloki i Gox, dvojac poznat po opuštenim dnevnim okupljanjima i selekciji muzike koja spaja disco, house i letnji groove, dok će završnicu prvog dana od 18-23 h obeležiti ekipa Hajde Da, koja već godinama okuplja ljubitelje dnevnih žurki uz disco, funk i house ritmove, ali i najveće domaće i svetske hitove, stvarajući prepoznatljivu atmosferu u kojoj se muzika, zalazak sunca i druženje prirodno stapaju u jedno.
Drugog dana program otvara od 12-14hDJ Iron, dugogodišnji akter beogradske DJ scene, poznat po energičnim setovima koji spajaju soul, funk, disco, hip-hop i house muziku. Nakon njega, od 14-18 h publiku očekuje nastup Kaizen-a, beogradskog DJ dua koji svoj prepoznatljiv zvuk gradi na spoju indie, progressive i techno muzike, donoseći hipnotične setove ispunjene groove-om, melodijom i snažnom energijom. Za veliko finale zadužena je ekipa Gužva, čiji koncept spaja domaće i strane hitove, disco, pop i house zvuk u prepoznatljivu beogradsku atmosferu spontanih susreta, plesa i dobre energije. Njihov nastup u Art&Mix zoni počeće u 18 h i trajaće sve do 23 h.
Pored muzike, Art & Mix District donosi i bogat kreativni program koji poziva posetioce da postanu deo festivalskog stvaralaštva. U Art zoni moći će da oslikavaju patike i platna, ostave svoj trag na zajedničkom festivalskom grafitu, isprobaju tattoo i face painting, kao i da učestvuju u radionicama koje podstiču kreativnost i individualni izraz.
Poseban deo zone predstavlja i Style District, koji okuplja domaće streetwear i dizajnerske brendove, ilustratore i autore, pokazujući da stil nije samo ono što nosimo, već način na koji se predstavljamo. Biće to mesto na kojem će posetioci moći da otkriju autentične domaće proizvode, upoznaju njihove autore i pronađu inspiraciju.
Art & Mix District potvrđuje da Brunch u parku nije samo muzički festival, već prostor u kojem se susreću različite kreativne scene, gradska kultura i ljudi koji leto žele da isprate uz muziku, umetnost, branč u parku i pogled na jedan od najlepših delova Beograda.
Brunch u parku će posebnu pažnju posvetiti održivosti, kroz saradnju sa projektom „Svaka limenka se računa“ i kompanijom Ball Corporation. Kroz ovu inicijativu posetioci će imati priliku da doprinesu očuvanju životne sredine odlaganjem iskorišćenih aluminijumskih limenki u posebno postavljene kutije za reciklažu. Prikupljene limenke postaće deo umetničkog stvaralaštva dok će street artisti tokom festivala uživo oslikavati platna izrađena od recikliranih limenki, pretvarajući reciklažu u inspirativan spoj umetnosti i održivosti. U okviru Re-Can zone, posetioce očekuje i zelena chill out zona, osmišljena kao prostor za predah, druženje i uživanje u prirodnom ambijentu jednog od najlepših beogradskih parkova.
Od 1. avgusta aktuelne su nove cene ulaznica. Regularna ulaznica za 29. avgust iznosi 3.499 dinara, dok je cena ulaznice za 30. avgust3.199 dinara. U prodaji je i dalje popularna dnevna ulaznica po ceni od 1.399 dinara, namenjena posetiocima koji na festivalski prostor uđu između 12 i 15 časova, dok komplet ulaznica za oba festivalska dana iznosi 5.399 dinara. Deci do četrnaest godina je ulaz besplatan uz pratnju roditelja ili staratelja.
Ulaznice su dostupne putem platforme Tickets.rs i na svim prodajnim mestima Ticket Vision, dok su sve informacije o programu i festivalskim sadržajima dostupne na zvaničnom Instagram profilu @brunch_u_parku i sajtu.
Promo