Brunch u parku nije događaj na koji se dolazi samo zbog koncerata. To je celodnevno iskustvo u kojem se muzika, gastronomija, umetnost i druženje prepliću na svakom koraku. Upravo zato će 29. i 30. avgusta Donji grad Kalemegdana postati mesto na kojem će, pored dve festivalske bine i više od 20 izvođača, posebnu pažnju privlačiti Art & Mix District – zona namenjena svima koji žele da između omiljenih nastupa otkriju novu muziku, upoznaju zanimljive ljude i postanu deo kreativne energije festivala.

Art & Mix District zamišljen je kao prostor u kojem se spajaju muzika, kreativnost, street kultura i miksologija. Mesto koje navodi posetioce da istražuju i stvaraju i zasigurno jedno od glavnih mesta okupljanja svih ljubitelja gradskih dnevnih žurki, osvežavajućih letnjih koktela i umetnosti.

Centralno mesto okupljanja u okviru Art & Mix District-a biće Vibe Stage, na kojoj će se tokom oba festivalska dana smenjivati DJ-evi i kreativni kolektivi koji već godinama kreiraju neke od najposećenijih dnevnih i klupskih okupljanja u Beogradu, oblikujući savremenu gradsku muzičku scenu.

Prvog festivalskog dana program otvara od 12-14 hDJ Timbe, jedan od najprepoznatljivijih domaćih DJ-eva, producenata i član kultnog sastava Bad Copy, čiji setovi spajaju hip-hop, funk, afro, house i bass muziku u prepoznatljiv festivalski groove. Nakon njega atmosferu preuzimaju od 14-18 hFloki i Gox, dvojac poznat po opuštenim dnevnim okupljanjima i selekciji muzike koja spaja disco, house i letnji groove, dok će završnicu prvog dana od 18-23 h obeležiti ekipa Hajde Da, koja već godinama okuplja ljubitelje dnevnih žurki uz disco, funk i house ritmove, ali i najveće domaće i svetske hitove, stvarajući prepoznatljivu atmosferu u kojoj se muzika, zalazak sunca i druženje prirodno stapaju u jedno.

Drugog dana program otvara od 12-14hDJ Iron, dugogodišnji akter beogradske DJ scene, poznat po energičnim setovima koji spajaju soul, funk, disco, hip-hop i house muziku. Nakon njega, od 14-18 h publiku očekuje nastup Kaizen-a, beogradskog DJ dua koji svoj prepoznatljiv zvuk gradi na spoju indie, progressive i techno muzike, donoseći hipnotične setove ispunjene groove-om, melodijom i snažnom energijom. Za veliko finale zadužena je ekipa Gužva, čiji koncept spaja domaće i strane hitove, disco, pop i house zvuk u prepoznatljivu beogradsku atmosferu spontanih susreta, plesa i dobre energije. Njihov nastup u Art&Mix zoni počeće u 18 h i trajaće sve do 23 h.