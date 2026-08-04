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Supruga čuvenog srpskog pisca Bore Pekića,Ljiljana Pekić preminula je u 94. godini. čija su neslomena snaga, dostojanstvo i čvrsti stavovi obeležili njen nesvakidašnji život.

Prema navodima, Ljiljana je otišla mirno, u snu, u krugu onih koje je najviše volela, baš onako kako priliči osobi koja je čitav vek posvetila porodici, ličnim načelima i neumornom očuvanju kulturne baštine svog supruga.

Pogledajte u galeriji fotografije Ljiljane Pekić:

Ljljana Pekić, supruga Borislava Pekića Foto: Aleksandar Jovanović

Svi koji su imali priliku da je poznaju i uvažavaju zauvek će pamtiti njenu plemenitost, odanost i nepokolebljiv duh.

Odlazak u krugu najbližih

Ljljana Pekić, supruga Borislava Pekića
Ljljana Pekić, supruga Borislava Pekića Foto: Zorana Jevtić

Poslednji ispraćaj Ljiljane Pekić biće organizovan intimno, isključivo u prisustvu članova njene porodice.

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