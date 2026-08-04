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Nakon što je na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima osvojio prestižnu nagradu Europa Cinemas Label za najbolji evropski film, a potom i tri Zlatne arene na 73. Pulskom filmskom festivalu, dugometražni igranifilm "3 nedelje posle" reditelja Miroslava Terzića nastavlja uspešan međunarodni festivalski put prikazivanjem na 32. Sarajevo Film Festivalu, koji će biti održan od 14. do 21. avgusta.

Projekcija u okviru programa Open Air

Film će biti prikazan u okviru prestižnog programa Open Air, koji donosi najiščekivanija nova filmska ostvarenja iz regiona bivše Jugoslavije. Projekcije se održavaju u Ljetnom kinu Stari grad, najvećem festivalskom prostoru Sarajevo Film Festivala. O najboljem filmu u ovom programu odlučuje publika, koja dodeljuje Prix Cineplexx nagradu.

Pogledajte u galeriji kadrove iz filma "3 nedelje posle":

1/6 Vidi galeriju Film "3 nedelje posle" Foto: This and That Productions

Dolazak autorske i glumačke ekipe u Sarajevo

Crvenim tepihom 32. Sarajevo Film Festivala prošetaće autorska i glumačka ekipa filma "3 nedelje posle", koju će predvoditi reditelj Miroslav Terzić. Sarajevo će ovom prilikom posetiti i producentkinja Snežana van Houwelingen, producent i glumac Branislav Trifunović, glumci Tihana Lazović Trifunović, Jovan Ginić, Andrija Marković i Anđela Alavirević, izvršna producentkinja Milica Putnik Lukovac, kao i scenarista Vladimir Arsenijević i koscenarista Bojan Vuletić. Nakon projekcije, ekipa filma će se pokloniti publici i predstaviti ostvarenje festivalskim posetiocima.

Radnja filma i glumačka podela

"3 nedelje posle" prati grupu srednjoškolaca koji tri nedelje nakon tragičnog gubitka svog školskog druga kreću na ranije planiranju ekskurziju. Tokom putovanja, koje bi trebalo da predstavlja bekstvo od svakodnevice, postepeno isplivavaju pitanja odgovornosti, ćutanja, vršnjačkog nasilja i kolektivne krivice. Inspirisan stvarnim događajima, "3 nedelje posle" donosi snažnu i emotivnu priču o društvu koje pokušava da razume posledice tragedije koju nije uspelo da spreči. U filmu igraju Jovan Ginić, Anđela Alavirević, Klara Karaulić, Andrija Marković, Tihana Lazović Trifunović i Branislav Trifunović.

Autorski tim, produkcija i bioskopska distribucija

Scenario potpisuju Vladimir Arsenijević, Bojan Vuletić i Miroslav Terzić, direktor fotografije je Damjan Radovanović, scenografkinja Sandra Subić, montažer Marko Ferković, dizajner zvuka Paolo Segat, a muziku su komponovali LP Duo Andy Pavlov & Sonja Lončar. Film međunarodno zastupa Bendita Film Sales, a producent je This and That Productions (Srbija), u koprodukciji sa Invictusom (Bugarska), Nightswimom (Italija), Kinoramom (Hrvatska) i Paul Thiltges Distributions (Luksemburg).

"3 nedelje posle" od 26. novembra stiže u bioskope širom Srbije, a domaći distributer filma je MegaCom Film.

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