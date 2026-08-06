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Srpski narod obeležava 31 godine od zločinačke operacije "Oluja", tokom koje je iz Hrvatske proterano oko 250.000 Srba, dok su hiljade ljudi ubijene ili se i danas vode kao nestali. Akcija je počela 4. avgusta 1995. godine i ostala je upamćena kao jedan od najvećih egzodusa srpskog naroda u novijoj istoriji.

Poznati jugoslovenski glumac srpskog porekla Rade Šerbedžija je u trenutku "Oluje" govorio za britanski Sky News o svom poreklu i užasima rata u domovini, podsetivši da se srpski narod već suočavao sa sličnim opasnostima za vreme Drugog svetskog rata.

Rade Šerbedžija Foto: F.S./ATAImages

"Mogu reći da sam očajan, nesrećan sam zbog svega što se događa. U mojoj zemlji se već četiri godine vodi strašni rat, a predvode ga kojekakvi idioti. Rođen sam u Hrvatskoj, i čitav život sam proveo tamo. Bio sam poznati glumac u Hrvatskoj, odnosno bivšoj Jugoslaviji. Svi članovi moje porodice su Srbi iz Hrvatske. Kada je 1991. godine počeo rat, moji roditelji su se preselili u Beograd. Moja deca iz prvog braka se nalaze u Zagrebu. Moj sin i mnogi moji rođaci se sada nalaze negde u šumama Bosne ili Like. Sve se ponavlja nakon 50 godina, ponovo su u šumama. Videli smo da je i veliki broj muslimana morao da napusti svoje domove. Sve je to vrlo tužna priča. Ne znam ko to može da zaustavi. U kontaktu sam sa svojom porodicom i rodbinom, juče sam nazvao roditelje i rekli su mi da su stanovnici svih sela, od kojih sam se u jednom i ja rodio, napustili svoje domove."

U razgovoru za Portal Revije Fokus, nakon jednog od nastupa u Njujorku, Šerbedžija se nedavno prisetio početka rata, koji ga je zatekao u Beogradu.

Kako je ispričao, odlazak iz zemlje označio je početak potpuno drugačijeg životnog i profesionalnog puta.

– To je već poznata priča. Moja iseljenička karijera zapravo je počela kada je počeo rat u Jugoslaviji. Tada sam bio u Beogradu. Rođen sam u Hrvatskoj, Srbin sam iz Hrvatske, Ličanin, i ponosan sam na svoje poreklo, kao i svi Krajišnici, poput Nikole Tesle koji mi je uzor čitavog života. Tesla je uvek govorio da je ponosan na svoje srpsko poreklo i na svoju hrvatsku domovinu. To je bio moj stav.

Pre rata je živeo i radio u Zagrebu, gde je ostvario neke od svojih najznačajnijih pozorišnih i filmskih uloga. Nakon odlaska u Beograd upoznao je rediteljku Lenku Udovički, sa kojom je započeo zajednički život.

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