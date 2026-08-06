"Moj sin se sada nalazi u šumama, sve se ponavlja posle 50 godina" Ovako je Rade Šerbedžija govorio za vreme "Oluje": "Svi članovi moje porodice su Srbi"
Srpski narod obeležava 31 godine od zločinačke operacije "Oluja", tokom koje je iz Hrvatske proterano oko 250.000 Srba, dok su hiljade ljudi ubijene ili se i danas vode kao nestali. Akcija je počela 4. avgusta 1995. godine i ostala je upamćena kao jedan od najvećih egzodusa srpskog naroda u novijoj istoriji.
Poznati jugoslovenski glumac srpskog porekla Rade Šerbedžija je u trenutku "Oluje" govorio za britanski Sky News o svom poreklu i užasima rata u domovini, podsetivši da se srpski narod već suočavao sa sličnim opasnostima za vreme Drugog svetskog rata.
"Mogu reći da sam očajan, nesrećan sam zbog svega što se događa. U mojoj zemlji se već četiri godine vodi strašni rat, a predvode ga kojekakvi idioti. Rođen sam u Hrvatskoj, i čitav život sam proveo tamo. Bio sam poznati glumac u Hrvatskoj, odnosno bivšoj Jugoslaviji. Svi članovi moje porodice su Srbi iz Hrvatske. Kada je 1991. godine počeo rat, moji roditelji su se preselili u Beograd. Moja deca iz prvog braka se nalaze u Zagrebu. Moj sin i mnogi moji rođaci se sada nalaze negde u šumama Bosne ili Like. Sve se ponavlja nakon 50 godina, ponovo su u šumama. Videli smo da je i veliki broj muslimana morao da napusti svoje domove. Sve je to vrlo tužna priča. Ne znam ko to može da zaustavi. U kontaktu sam sa svojom porodicom i rodbinom, juče sam nazvao roditelje i rekli su mi da su stanovnici svih sela, od kojih sam se u jednom i ja rodio, napustili svoje domove."
U razgovoru za Portal Revije Fokus, nakon jednog od nastupa u Njujorku, Šerbedžija se nedavno prisetio početka rata, koji ga je zatekao u Beogradu.
Kako je ispričao, odlazak iz zemlje označio je početak potpuno drugačijeg životnog i profesionalnog puta.
– To je već poznata priča. Moja iseljenička karijera zapravo je počela kada je počeo rat u Jugoslaviji. Tada sam bio u Beogradu. Rođen sam u Hrvatskoj, Srbin sam iz Hrvatske, Ličanin, i ponosan sam na svoje poreklo, kao i svi Krajišnici, poput Nikole Tesle koji mi je uzor čitavog života. Tesla je uvek govorio da je ponosan na svoje srpsko poreklo i na svoju hrvatsku domovinu. To je bio moj stav.
Pre rata je živeo i radio u Zagrebu, gde je ostvario neke od svojih najznačajnijih pozorišnih i filmskih uloga. Nakon odlaska u Beograd upoznao je rediteljku Lenku Udovički, sa kojom je započeo zajednički život.
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