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Postoje televizijski likovi koje publika pamti po čitavim scenama, ali i oni koje je dovoljno dozvati jednom rečenicom. ŽarkoPopara iz serije „Srećni ljudi“ pripada ovoj drugoj grupi, jer su njegove replike „Gospođice, gospođo“ i „Mmmm... bebo“ odavno prerasle granice malog ekrana.

Iza drčnog direktora, prevaranta i zavodnika stajao je Zoran Rankić, glumac koji je ovom junaku dao prepoznatljiv glas, gestove i humor. U jednom od poslednjih intervjua otkrio je da najčuvenije Poparine rečenice nisu bile napisane baš onako kako ih publika danas pamti – osmislio ih je sam tokom snimanja. Rankić je lično smislio replike upućene Loli Golubović, koju je igrala Tanja Bošković.

Foto: Printscreen/RTS

Od obične rečenice do televizijske legende

U scenariju je prvobitno stajala znatno duža i formalnija rečenica, ali je Rankić procenio da Popari više odgovara kraća i upečatljivija verzija.

– Da se ne pravim važan i da se ne zameram scenaristima, ali nekoliko rečenica koje se citiraju ja sam improvizovao. Recimo to „gospođice, gospođo“. Tekst je prvobitno glasio: „Izvinite, ne znam da li ste gospođica ili gospođa“ – ispričao je glumac.

Foto: Printscreen/RTS

Njegova improvizacija pokazala se kao pun pogodak. Publika je repliku odmah prihvatila, a Poparin način obraćanja postao je toliko poznat da je Rankića pratio i daleko od televizijskog studija.

Publika ga dočekala Poparinim „Mmmm“

Koliko se lik Žarka Popare uvukao u svakodnevni govor, Rankić je shvatio tokom letovanja u Herceg Novom. Jedan naizgled običan ulazak čamcem u luku pretvorio se u susret sa publikom koji je glumac dugo pamtio.

– Evo jedne anegdote oko toga. Posle serije sam letovao u Herceg Novom. Idem čamcem, ulazim u luku. Tamo se odigrava vaterpolo utakmica, a ja treba da prođem. Ulazim na Škver, između tribina, i čujem kako svi viču: „Mmmmmm“. Onako postiđen, jedva sam čekao da prođem gužvu. Nisam ni vezao čamac, odmah sam otišao u kafanu – prisetio se Rankić.

Gordana Bjelica i Zoran Rankić u seriji Srećni ljudi Foto: Printscreen/Youtube/RTS

I čuveno Poparino „mukanje“, koje je prethodilo rečenici „Mmmm... bebo“, nastalo je spontano. Rankić je ranije objasnio da je tokom snimanja udario rukama o dovratak i počeo da „riče“, zbog čega su kolege prasnule u smeh, a snimanje je moralo da bude prekinuto.

Od prevaranta napravio omiljenog junaka

Iako je Žarko Popara bio lažov, manipulator i čovek sumnjivog morala, publika ga nije doživljavala kao klasičnog negativca. Rankić je u njemu pronalazio humor, slabosti i osobine zbog kojih je ovaj junak postao blizak gledaocima.

Glumac je govorio da mu je Popara bio i ostao veoma simpatičan, uprkos svim njegovim manama.

– Bio mi je i ostao vrlo simpatičan. Da li je to takva devijacija i u meni, i u narodu da su nam lopovi i prevaranti najmiliji... U njemu sam video jednog Don Kihota, pa sam se na kraju pitao: „Što on ide u zatvor pored toliko ‘poštenih’ ljudi u seriji?“ Tamo nema poštenog čoveka, osim Rade Savićević – rekao je Rankić.

Pogledajte u galeriji fotografije Zorana Rankića u ulozi četničkog vođe Nikole Kalabića:

1/11 Vidi galeriju Zoran Rankić u ulozi Nikole Kalabića u seriji „Poslednji čin“ Foto: printscreen/youtube/ RTS TV serije - Zvanični kanal

Uloga koja je obeležila karijeru

Zoran Rankić preminuo je 9. decembra 2019. godine u Beogradu, posle duge i teške bolesti. Bio je televizijski i pozorišni glumac, književnik i aforističar, a pored Žarka Popare, ostao je upamćen i po ulozi Nikole Kalabića u seriji „Poslednji čin“.

Ipak, za veliki deo publike njegovo ime zauvek će biti vezano za crveno odelo, prepoznatljiv pogled i dve kratke replike koje su zahvaljujući njegovoj improvizaciji postale deo domaće televizijske istorije.

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