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Isidora Bjelica ostala je upamćena kao jedna od najsmelijih, najupečatljivijih i najplodonosnijih spisateljica na domaćoj literarnoj sceni. Život je vodila bez kompromisa, a stvarala bez ikakvih zadrški, što joj je obezbedilo veliku naklonost i ljubav publike.

Specifični šeširi i neobični ukrasi za kosu predstavljali su njen vizuelni pečat, a od svog prepoznatljivog stila i optimističnog stava nije odstupala ni tokom teške borbe sa opakom bolešću. Njen jedinstven duh ponajbolje oslikava potez koji je napravila kada je saznala za loše zdravstvene dijagnoze. Naime, svojoj bliskoj prijateljici, pevačici Zorani Pavić, namenila je ulogu glavnog organizatora okupljanja nakon njenog odlaska.

Pogledajte u galeriji fotografije Isidore Bjelice:

1/8 Vidi galeriju Isidora Bjelica Foto: Kurir / Nemanja Pančić, Luka Šarac Story, Marina Lopičić

Zatražila je da to ne bude klasične komemoracija, već vedar proslavni događaj, takozvani "afterlife party", gde će svi zvanice nositi belu odeću i uživati u kvalitetnim melodijama.

"Pošto ne znam jesi li videla onaj moj virtuelni testament... ovlastila bih te da, kad odem, organizuješ odličan 'afterlajf parti', jer ja sam Bjelica, a ne Crnica", rekla joj je spisateljica tada.

Ova nesvakidašnja želja na kraju je i sprovedena u delo – četrdeset dana od njenog preminuća, uz blagoslov najbližih članova porodice, upriličen je skup upravo onako kako je autorka zamislila.

Podrška porodice i reakcija sina Lava

Njen sin Lav Pajkić istakao je da nema nikakve zamerke na račun onih koji su došli i realizovali pomenuti skup, uveren da bi njegova majka time bila oduševljena.

Isidora Bjelica, Lav Pajkić Foto: Damir Dervišagić

"Bila bi zadovoljna kako je sve tog dana proteklo," iskren je bio Lav.

Pitanje nasledstva i raspodela imovine

Pored neformalnog obaveštenja, u javnim krugovima polemisalo se i o njenom pravno važećem testamentu. Prema napisima medija, celokupnu imovinu zaveštala je svojoj deci – naslednici Vili i sinu Lavu. Njen bračni drug, poznati reditelj Nebojša Pajkić, prema tim navodima nije uvršten u oporuku. On je to javno prihvatio bez prigovora, naglasivši da će se samostalno pobrinuti za sebe, te da je najbitnije što su njihova deca stambeno i materijalno obezbeđena.

Pogledajte video: Zorana Pavić o prijateljstvu sa Isidorom Bjelicom