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Ministar kulture Nikola Selaković i direktorka Kulturnog centra Zlatibor Danica Jevtić Šišović potpisali su ugovor kojim Ministarstvo kulture sa 17 miliona dinara sufinansira treći Festival filma i TV NAFFIT 2026.

Tom prilikom Selaković je istakao da je NAFFIT prvi festival u Srbiji gde se nagrađuju svi koji učestvuju u stvaranju filmskih i televizijskih ostvarenja, da će počasni gost ove godine biti ruska kinematografija i da Zlatibor, kao jedna od prestonica srpskog turizma van Beograda, nije tu samo za rekreaciju već i za duhovno uzdizanje.

Foto: Ministarstvo Kulture

„Nacionalni festival filma i televizije, čije je nulto izdanje održano 2024. a prvo prošle, 2025. godine, nastavlja se već treći put zaredom ovde na Zlatiboru. Ovo je naš prvi Festival u okvirima Srbije gde se nagrađuju svi oni koji učestvuju u stvaranju filmskih i televizijskih ostvarenja, dakle i filmova i serija i upravo se po tome razlikuje od svih drugih festivala. Srbiji je kao zemlji sa zavidnom kinematografijom nedostajao ovakav festival i ona ga je dobila“, rekao je Selaković.

Podsećajući da je prošle godine mađarska kinematografija bila počasni gost i da je NAFFIT okupio i holivudske zvezde, Selaković je najavio da će ove godine ruska kinematografija biti počasni gost Festivala.

„Uveren sam da ćemo ugostiti mnoge znamenite ličnosti iz sveta velike ruske kinematografije koja je kinematografija svetskog formata i time uspeti da uzdižemo ovaj naš mladi nacionalni festival na značajno viši nivo. Takođe, izražavam nadu da ćemo do održavanja samog festivala imati raspisane i konkurse Filmskog centra Srbije, jer nam je mnogo važno da naša kinematografija u vremenu pred nama nastavlja da stvara, naročito posle jednog turbulentnog perioda sa velikim društvenim lomovima u kojima se i kinematografija našla kao jedna žarišna tačka na polju srpske kulture“, dodao je Selaković.

1/8 Vidi galeriju Ministarstvo kulture sa 17 miliona dinara sufinansira NAFFIT 2026 Foto: Ministarstvo Kulture

Ministar je ukazao da se ove godine u Republici Srbiji snimaju sjajni filmovi, da se na Zlatiboru završava i snimanje velikog ostvarenja Gage Antonijevića- film „Sretenje“ o epohi srpske revolucije, Prvog i Drugog srpskog ustanka a da će NAFFIT imati budućnost i nešto po čemu će Zlatibor biti još poznatiji u godinama koje su pred nama.

„NAFFIT treba da bude brend festival srpske kinematografije i Srbije na kom će svake godine da trijumfuju filmski i televizijski poslenici koji su bili najbolji u godini pre toga“, poručio je Selaković.

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