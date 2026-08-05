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Nakon uspešne pozorišne sezone tokom koje su Hartefaktove predstave premijerno izvedene ili gostovale u Njujorku, Milanu, Briselu, Stokholmu i Šijenu, u Hartefakt Kući leto prolazi u znaku novog umetničkog procesa. U Beogradu su počele probe novog autorskog projekta reditelja Andreja Nosova, koji nastaje u koprodukciji sa švedskom pozorišnom kompanijom SWEETS/Kontrar.

Predstava nastaje kroz istraživački proces sa mladim švedskim glumcem Nilsom Veterholmom (Nils Wetterholm). Nils je dobitnik nagrade „Zvezda u usponu“ (Rising Star) na Stokholm Film festivalu 2025. godine, jedne od najznačajnijih nagrada za mlade glumce u Švedskoj. Veterholm igra u nacionalnom Kraljevskom dramskom pozorištu Dramaten u Stokholmu, a domaća i međunarodna publika ga poznaje i po ulozi u globalno popularnoj Netfliksovoj seriji „Mladi kraljevići“ (Young Royals). Tokom ove godine očekuje ga i premijera filma „Oluja“ (The Storm) u produkciji Netfliksa i Varner brosa (Warner Bros).

Nils Veterholm Foto: Karl Frantz

Deo autorske ekipe nove predstave su i dramaturškinja Sofija Dimitrijević, kompozitor Vladimir Pejković, dizajnerka svetla Nađa Vukorep i saradnica za scenski pokret Marija Milenković. Premijera je planirana u oktobru u Stokholmu, a u Beogradu do kraja tekuće godine.

Ova koprodukcija nastavak je Hartefaktove uspešne saradnje sa Švedskom koja je započeta premijerom predstave „Umetnost i novac“ u novembru 2025, kada su naše glumice Vanja Ejdus i Milica Stefanović radile sa švedskom rediteljkom Frejom Halberg (Freja Hallberg) istražujući temu odnosa umetnosti i kapitala. Predstava je nakon Beograda premijerno izvedena i u Stokholmu u februaru ove godine, a deo je redovnog Hartefaktovog repertoara. Tako Hartefakt nastavlja da povezuje lokalne umetnike i publiku sa međunarodnim savremenim tokovima u pozorištu.

Reditelj Andrej Nosov, nakon uspešne i emotivno razarajuće prošlogodišnje predstave „Njih više nema“ za koju je nagrađen prestižnom nagradom „Ljubomir Muci Draškić“ za režiju kao i međunarodnom nagradom na konkursu „Ibsen Scope“, nastavlja svoj istraživački pristup i proces saradnje sa glumcima, dramaturzima i drugim saradnicima otvarajući prostor za neobičan jezik, forme, teme i načine umetničkog angažmana o aktuelnim društvenim i političkim temama.

Ovu saradnju podržava Švedski Institut kroz projekat „Political Loneliness“.

(Kurir.rs)

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