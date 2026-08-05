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Posle gotovo tri meseca rada završeno je snimanje filma "Sretenje", jednog od najambicioznijih projekata u novijoj domaćoj kinematografiji. Snimanje je počelo 12. maja u Darosavi kod Aranđelovca, a poslednje scene zabeležene su na Zlatiboru.

Odabrani događaji

Film Predraga Gage Antonijevića obuhvata period Prvog i Drugog srpskog ustanka i prati rađanje moderne srpske države. U središtu priče nalazi se složen odnos Karađorđa Petrovića i Miloša Obrenovića, dvojice vođa različitih naravi i političkih puteva, čije su odluke presudno oblikovale Srbiju.

Pogledajte u galeriji kadrove iz filma:

1/8 Vidi galeriju Velike bitke, zahtevne scene i stotine statista obeležili snimanje jednog od najambicioznijih domaćih projekata Foto: Ivana Dašić, Nemanja Pavlović, Anastasija Strunjaš

- Glavna ideja mi je bila da njih dvojicu na neki način približim i pomirim. Ove naše današnje Srbije ne bi bilo da nije bilo njih dvojice i da obojica nisu učestvovala u tom procesu. To je zapravo priča "dva u jednom", o našem opstanku - objasnio je ranije Antonijević.

"Sretenje" neće biti klasična, linearna istorijska hronika. Priča će kroz odabrane događaje i susrete pokazati kako se Karađorđe i Miloš suočavaju, razlikuju i ogledaju jedan u drugom. Radnja počinje uoči Prvog srpskog ustanka, a vodi do tragičnog ubistva Karađorđa. Antonijević je najavio i da će Vožd ovoga puta biti prikazan kao potpuno razvijen filmski junak, a ne samo kao istorijski simbol.

Foto: Teodor Milošević

Impozantna scenografija

Produkcija je podrazumevala izgradnju velikih scenografija, autentične kostime, veliki broj statista i zahtevne borbene sekvence. Glumci su pre početka snimanja prolazili časove jahanja i obuku za scene sukoba, dok su pred kamerama rekonstruisani Seča knezova, Boj na Mišaru i drugi važni događaji ustaničkog doba.

Na Zlatiboru je snimljena i jedna od najpotresnijih scena filma, kojoj je prisustvovala ekipa Kurira, u kojoj Karađorđe donosi odluku da pogubi rođenog brata. Reditelj je objasnio da ta sekvenca pokazuje težinu Voždove odgovornosti i njegovu odluku da ni najbliži ne mogu biti iznad pravde i ideje borbe za slobodu.

Vuk kao Miloš Foto: Teodor Milošević, Fabrika Fotografa

Podela uloga

Karađorđa tumači Nenad Jezdić, dok je uloga Miloša Obrenovića poverena Vuku Jovanoviću. U filmu igraju i Ivana Nikolić kao Jela Petrović, Andrijana Đorđević kao Ljubica Obrenović, Mladen Sovilj, Nikola Pejaković, Denis Murić, Željko Erkić, Lara Dragović, Arben Bajraktaraj i Predrag Vasić.

Scenario i režiju potpisuje Predrag Gaga Antonijević, koji je i producent s Maksom Ćatovićem. Posle završetka snimanja slede montaža i zahtevna postprodukcija. Antonijević je ranije najavio da film neće trajati duže od oko 130 minuta, dok se premijera očekuje tokom 2027. godine.

Video: Kurir na snimanju filma "Sretenje"