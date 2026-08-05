ALARM U GUČI PRED 65. SABOR TRUBAČA: Smeštajni kapaciteti gotovo popunjeni, od 7. do 9. avgusta sprema se spektakl kakav se ne pamti!
Odbrojavanje do 65. Dragačevskog sabora trubača ušlo je u završnu fazu, a u Guči je već primetno povećano interesovanje posetilaca.
Smeštajni kapaciteti u varošici se polako, ali sigurno popunjavaju, pa se onima koji planiraju dolazak savetuje da na vreme obezbede prenoćište.
U čuvenom Hotelu "Nordic" više nema slobodnih kapaciteta, dok su preostali ležajevi u samoj Guči dostupni uglavnom još u privatnom smeštaju. Zbog toga se velika potražnja prelila i na seoska domaćinstva u okolini, gde se cena smeštaja kreće oko 30 do 35 evra po ležaju.
Pored privatnog smeštaja, vlada i značajno interesovanje za kampove. Organizatori beleže stalan priliv zahteva, pretežno inostranih posetilaca, među kojima prednjače gosti iz Bugarske, Grčke i zemalja iz okruženja, pa se očekuje da i ove godine kamp-zone budu jedno od najživljih mesta tokom trajanja manifestacije.
Posetioce u Guči od 7. do 9. avgusta očekuje bogat i raznovrstan program koji spaja vrhunsku muziku i autentičnu srpsku tradiciju. Na velikoj sceni nastupiće čuveni majstori trube Dejan Petrović i Big Bend, Boban Marković, Dejan Jevđić, Dejan Lazarević, Bojan Ristić i Ekrem Mamutović, dok je poseban segment rezervisan za koncert Narodnog orkestra pod vođstvom Vlade Panovića sa gostima Nadom Topčagić, Radetom Jorovićem, Nenadom Manojlovićem i Marinom Stankić.
Krunu manifestacije činiće finalno takmičenje trubačkih orkestara za prestižne saborske nagrade, dok će dnevni deo programa obeležiti bogat sadržaj posvećen očuvanju narodne baštine, poput tradicionalnog defilea, prikaza stare dragačevske svadbe, takmičenja zdravičara, izbora za najlepšu narodnu nošnju i narodnog višeboja.
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