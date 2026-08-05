Odbrojavanje do 65. Dragačevskog sabora trubača ušlo je u završnu fazu, a u Guči je već primetno povećano interesovanje posetilaca.

Smeštajni kapaciteti u varošici se polako, ali sigurno popunjavaju, pa se onima koji planiraju dolazak savetuje da na vreme obezbede prenoćište.

U čuvenom Hotelu "Nordic" više nema slobodnih kapaciteta, dok su preostali ležajevi u samoj Guči dostupni uglavnom još u privatnom smeštaju. Zbog toga se velika potražnja prelila i na seoska domaćinstva u okolini, gde se cena smeštaja kreće oko 30 do 35 evra po ležaju.