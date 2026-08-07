Na cesti petrovačkoj izbjeglice

i trista djece u koloni,

nad cestom kruže grabljivice,

tuđinski avioni.

Po kamenjaru osniježenom

čelična kiša zvoni…

U snijegu rumenu Marija,

mamina kćerka jedina,

bilo joj je sedam godina.

Tri dana Grmeč gazila

i posrnula stotinu puta.

Suknju je imala - ni kratku ni dugu,

i prsluk - malen, premalen,

a povrh svega kabanica,

beskrajnih rukava, široka žuta,

od starog očevog kaputa.

Ponekad mala plakala.

a nekad se opet smijala

i vesela bila,

kad bi je mati tješila:

Još samo malo, rođena,

pa ćemo vidjeti Petrovac,

a to je varoš golema,

tu ima vatre i hljeba

i kuća – do samoga neba.

Radovala se djevojčica

i vatri, i gradu neviđenom,

a sada leži, sićušna kao ptica,

na cesti Petrovačkoj,

na cesti okrvavljenoj.

Oči gledaju širom, al sjaja u njima nema,

sa mrtvih usana male optužba teče nijema:

O, strašna ptico, ti si me ubila,

a što sam ti kriva bila!

Sedam sam godina imala,

ni mrava nisam zgazila.

Tako sam malo živjela,

i tako malo vidjela,

a svemu sam se divila.

Bila sam bezbrižni leptir,

a ti me pokosi, ptico,

ti mi ugasi zjene,

polomi ručice moje od gladi otežale,

od zime ukočene.

Optužbu vapije dijete, zgrčenih sićušnih pesti,

u okrvavljenom snijegu na Petrovačkoj cesti.

Tuđinski ljudi krvavi

kuću su našu spalili,

djetinjstvo su mi ukrali

i mnogo naših ubili.

Tuđinske ptice, čelične nemile,

nad planinom su našom letile.

Smrači se, rođena goro, i na sve naše pute

pošalji sinove svoje, pošalji vukove ljute,

osveti moje noge izranjene,

i jutra gladna rasplakana

i ruke modre i smrznute.

Zagrmi tata iz velikog topa,

pomlati tuđe gadove,

zabubnjaj, braco, mitraljezom

mrtva te sestra zove.

Optužbu vapije dijete, stisnutih smrznutih pesti,

u krvi i snijegu na Petrovačkoj cesti.