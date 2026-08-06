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Serija „Tvrđava“, koja je snažnom pričom o porodici, ljubavi i životu tokom raspada Jugoslavije privukla veliku pažnju gledalaca, prvobitno je trebalo da nosi sasvim drugačiji naziv. Malo ko je znao da se iza radnog naslova krila igra reči povezana sa ljudima koji su devedesetih godina živeli preko Drine.

Ovu manje poznatu pojedinost otkrio je koscenarista Goran Starčević tokom gostovanja u „Beogradskoj hronici“. U razgovoru sa voditeljkom Sanjom Belović ispričao je da je scenario najpre bio nazvan „Kopne nedri“.

„Radni naslov 'Tvrđave' je bio 'Kopne nedri' što je na šatrovačkom značilo 'Preko Drine', tako da eto malo... to je nešto što ljudi nisu znali“, otkrio je Starčević.

Pogledajte u galeriji fotografije iz serije:

1/16 Vidi galeriju Serija Tvrđava Foto: Aleksandar Letić, Antonio Ahel / Ata Images

Naziv je, dakle, bio svojevrsna jezička šifra, ali je tokom razvoja projekta ipak odlučeno da serija dobije ime pod kojim ju je publika upoznala. Konačni naslov predložio je profesor Mirko Stojković, jedan od scenarista serije.

Porodica kao poslednji bedem

Za Starčevića „Tvrđava“ nije samo upečatljiv naziv, već simbol onoga što ljudima ostaje kada se svet oko njih ruši. U središtu serije nalaze se obični ljudi, njihove moralne dileme, sukobi i ljubav koja opstaje u vremenu velikih političkih i društvenih potresa. Upravo zato porodica postaje najčvršći oslonac njenih junaka.

„'Tvrđava' apsolutno predstavlja, kao i u tom arhitektonskom smislu, nešto što je čvrsto, tvrdo, što je bedem, i to apsolutno jeste porodica kao osnovna zajednica“, istakao je Goran.

Jovo Maksić kao policajac Nikica Baša u seriji „Tvrđava” Foto: Aleksandar Letić

Scenario je počeo da nastaje još tokom Starčevićevih studentskih dana, dok je radio uz mentorstvo profesora Đorđa Milosavljevića i Mirka Stojkovića. Međutim, tema kojom se bavio za njega nije bila samo deo istorije niti profesionalni zadatak. Bila je povezana sa njegovom porodicom i najranijim periodom njegovog života.

Starčević je imao svega osam meseci kada je sa roditeljima, u izbegličkoj koloni, krenuo ka Beogradu.

„Mislim da je manje-više svačija priča i različita, ali na neki način i univerzalna. Ljudi su bili prepušteni sami sebi i jedino što su mogli da se snalaze u tim okolnostima. Tako i moji roditelji, to jest moja porodica, prošli smo jedan krizni period, ali brzo smo se uspeli da se uspostavimo, a i na kraju krajeva došli smo u maticu gde smo dočekani, gde su nas ljudi iz Srbije prihvatili“, prisetio se scenarista.

Scene koje je bilo najteže napisati

Foto: Printscreen/RTS

Iako se događaja iz „Oluje“ ne seća jer je tada bio beba, porodične priče i iskustva ljudi koji su prošli kroz rat ostavili su dubok trag. Zbog toga je rad na pojedinim delovima scenarija za njega bio istovremeno bolan i katarzičan.

Najteže su mu pale scene stradanja Nikice i Momčila, kao i napad na Petrovačkoj cesti. Dok ih je pisao, događaji su mu se nizali kao slike od kojih nije mogao da se udalji.

„Taj katarzičan momenat koji sam ja osećao dok sam pisao seriju, najviše u trenutku kada je 'Oluja' i kada Nikica strada, kada Momčilo strada, kada se gađa Petrovačka cesta... Meni su to u glavi sve... ja sam imao slike da se to dešava samo jedna za drugom stvar i onda je bukvalno ono kao da ne možeš da izvučeš iz tog bola, jedna za drugom samo te pogađa.“

Jovo Maksić: Izbegli smo politički pamflet

Jovo Maksić kao policajac Nikica Baša u seriji „Tvrđava” Foto: Aleksandar Letić

O značaju serije govorio je i Jovo Maksić, koji tumači Nikicu Bašu, jednog od važnih junaka „Tvrđave“. Glumac se u emisiju uključio iz Budve i ocenio da je publika prepoznala iskrenost priče jer autori nisu dozvolili da ona postane sredstvo dnevne politike.

Serija je od početka predstavljena kao drama o sudbinama običnih ljudi, a ne kao doslovna rekonstrukcija svakog istorijskog događaja. Reditelj Saša Hajduković takođe je naglašavao da je cilj bio da se dočara simbol jednog vremena, uz oprez prema živim i bolnim sećanjima publike.

Jovo Maksić kao policajac Nikica Baša u seriji „Tvrđava” Foto: Aleksandar Letić

„Uspeh serije mislim da leži u tome što smo uspeli da ne upadnemo u zamku dnevno-političke propagande. Inače, da ne bude neki politički pamflet i propagandni pamflet, to smo izbegli i jako mi je drago zbog toga. 'Tvrđava' je jedan svojevrsni spomenik i sećanja i zaveštanje i nešto što stvarno zaslužuje da stoji kao kulturni spomenik i neko nasleđe za buduće generacije, čisto da se ne zaboravi“, izjavio je Maksić, uz posebne pohvale Starčeviću kao „mladom i perfektnom dramaturgu“.

Serija u režiji Saše Hajdukovića prati odrastanje Luke i Darije u Kninu tokom devedesetih godina. U glavnim ulogama pojavljuju se Ognjen Mićović, Darija Vučko, Jovo Maksić, Nikolina Friganović, Nikola Pejaković i Ljubomir Bandović, dok scenario potpisuju Mirko Stojković i Goran Starčević.

(Kurir.rs/RTS)

Video: Premijera serije "Tvrđava"