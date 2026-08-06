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Novi film Kristofera Nolana, ekranizacija Homerove "Odiseje", ostvario je sjajan početak prikazivanja. Osim pozitivnih reakcija kritike, film je od publike dobio prestižnu ocenu "A" na CinemaScoreu i ostvario najbolje bioskopsko otvaranje u Nolanovoj karijeri, ne računajući njegove filmove o Betmanu, te sve upućuje na to da bi mogao da postane jedan od najuspešnijih filmova godine.

O tome je za Vanity Fair pisala novinarka Hilari Bjusis, koja u analizi uspeha filma ističe i širu raspravu o Holivudu, "woke" temama i stvarnim razlozima zbog kojih neki filmovi podbacuju.

U galeriji pogledajte kadrove iz filma "Odiseja":

1/12 Vidi galeriju Fillm Odiseja Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

Društvene mreže nisu odraz stvarnosti

Uspeh "Odiseje" pokazuje dve stvari, naglašava novinarka. Prvo, Kristoferu Nolanu za uspeh nije potreban kulturni fenomen poput "Barbenhajmera", odnosno istovremenog uspeha filmova "Barbi" i "Openhajmer". Drugo, glasne rasprave na društvenim mrežama često nemaju veliki uticaj na realno ponašanje publike.

Pre izlaska filma jedan deo korisnika interneta pozivao je na bojkot zbog odluka o izboru glumaca, među kojima su i angažman crne glumice Lupite Njongo, koja u filmu glumi lepu Helenu i transrodnog glumca. Uprkos glasnim kritikama, rezultati na blagajnama pokazuju da kampanja nije imala značajan učinak.

Lupita Njongo Foto: Profimedia

"Pogrešno bi bilo zaključiti da je negativna reakcija čak pomogla filmu stvarajući dodatno interesovanje. Verovatnije je objašnjenje mnogo jednostavnije: većina gledalaca nije bila zainteresovana za internet polemike ili im one nisu bile dovoljan razlog da odustanu od odlaska u bioskop", napisala je Hilari.

Eliot Pejdž Foto: mpi099 / Capital pictures / Profimedia

Kvalitet filma važniji je od političkih rasprava

Prema mišljenju novinarke, uspeh "Odiseje" ponovo dovodi u pitanje raširenu tvrdnju da holivudski filmovi propadaju kada postanu previše "progresivni". Ta ideja se poslednjih godina često sažimala u krilatici "go woke, go broke", odnosno tvrdnji da će filmovi koji naglašavaju različitost i uključivost automatski doživeti finansijski neuspeh.

Kao jedan od primera često se navodi "Isterivači duhova" iz 2016. godine sa ženskom glumačkom postavom. Film je zaista bio finansijsko razočaranje, ali razlog nije bila njegova navodna progresivnost, nego činjenica da publika nije dobro prihvatila sam film. Kritikovan je zbog neujednačenog humora, zbrkane radnje i manjka jasnog identiteta.

Slične rasprave vodile su se i nakon filma "Ratovi zvezda: Poslednji džedaji" iz 2017. godine. Iako je film zaradio više od milijardu dolara i bio jedan od najvećih hitova godine, deo obožavatelja žestoko ga je kritikovao zbog smera priče i uključivanja novih likova.

Foto: The Disney Studios

Glumica Keli Meri Tren bila je meta rasističkih napada na internetu zbog svoje uloge Rouz Tiko, a deo obožavatelja čak je pokrenuo peticiju kojom su tražili da se film izbaci iz zvaničnog kanona franšize. Uprkos tome, "Poslednji Džedaji" ostao je jedan od komercijalno najuspešnijih filmova iz serijala.

Nastavak "Uspon Skajvokera" iz 2019. godine pokušao je da udovolji delu nezadovoljnih obožavatelja, ali mnogi kritičari su ga opisali kao film koji se previše osvrtao na reakcije publike i pokušavao da ispravi odluke prethodnog nastavka.

Publika ipak odlučuje

U godinama nakon toga neuspesi pojedinih filmova, poput Diznijeve "Male sirene" iz 2023, koja je kritikovana kao bezlična i rutinski odrađena ekranizacija kojoj je nedostajalo svežine, ili Piksarovog "Elija" iz 2025, često su se koristili kao argument protiv filmova koji uključuju raznolikiju glumačku postavu ili savremenije teme.

Diznijeva Mala sirena iz 2023. Foto: Printscreen YouTube

Međutim, istraživanja nisu pronašla jasnu vezu između takvih tema i finansijskog uspeha filmova. Ono što se najčešće pokazuje kao ključan faktor jeste kvalitet samog filma.

Dok su neki neuspešni projekti kritikovani zbog slabog scenarija i nedostatka originalnosti, brojni filmovi s naglašenim temama različitosti ostvarili su ogromne uspehe. "Black Panther", "Barbie" i "Wicked" samo su neki od primera filmova koji su privukli milione gledalaca. Zajedničko im je jedno: publika ih je doživela kao dobre filmove.

Kristofer Nolan na snimanju filma Odiseja Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

Čini se da isti kvalitet ima i "Odiseja", zaključuje Hilari. "Čak je i konzervativni komentator Ben Šapiro film opisao kao "veličanstven spektakl s fascinantnom moralnom srži" i dodao da je "izvanredan'".

Dok deo korisnika na platformi X i dalje tvrdi da su pozitivne kritike profesionalnih kritičara deo neke šire ideološke agende, rezultati iz bioskopa pokazuju nešto drugo. Publika je jednostavno odlučila da pogleda film koji želi da vidi.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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