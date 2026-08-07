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Na RTS-u je u toku emitovnje serije "Tvrđava", koja prikazuje ljubav i sudbinu mladog para u Kninu, Srbina Luke i Hrvatice Darije tokom ratnih decedesetih. Jedna od epizoda donosi potresne scene pogroma Srba tokom zločinačke operacije Oluja, uključujući bombardovanje Petrovačke ceste7. avgusta 1995. godine.



Jedna scena je posebno gledaoce ostavila bez daha. U dramatičnom trenutku, lik Luke, kojeg tumači Ognjen Mićović, pokušava da pronađe alternativni put. Silazi s glavnog puta i nailazi na kuću i česmu u dvorištu. Dok se naginje da uzme vode, pada bomba.

Pogledajte u galeriji scene Ognjena Mićovića i reketiranja kolone izbeglica na Petrovačkoj cesti:

1/5 Vidi galeriju Eksplozija na Petrovačkoj cesti u seriji Tvrđava Foto: Printscreen/RTS

Ognjen Mićović otkriva tajne seta

Glumac Ognjen Mićović objasnio je proces snimanja složene scene:

„Scena se snimala tako što sam obukao specijalno odelo koje podseća na padobransko postolje i postavljeno je između prepona. Bio sam pričvršćen sajlom, a ispod su bile strunjače. U trenutku kada ‘batica’, čovek zadužen za scenske borbe, kaže ‘Sad!’, sajla me povlači, padnem i to je to. Kasnije se to digitalno ukloni i – eto magije“, rekao je Mićović za RTS.

Operacija "Oluja"

Operacija „Oluja“ započela je rano ujutru 4. avgusta 1995. godine, ofanzivom hrvatske vojske, policije i jedinica Hrvatskog veća odbrane (HVO) na teritorije Banije, Korduna, Like i severne Dalmacije, koje su tada bile deo međunarodno nepriznate Republike Srpske Krajine.

Tokom ofanzive, u kojoj je učestvovalo oko 138.500 pripadnika, Hrvatska je uspostavila kontrolu nad preostalim delovima teritorija pod kontrolom Vojske Republike Srpske Krajine. Operacija je formalno završena 7. avgusta 1995. godine, iako su sporadični sukobi trajali do 14. avgusta.

1/9 Vidi galeriju Operacija Oluja istorijske slike Foto: Youtube prtscr / BKSP

Tokom "Oluje" su pripadnici hrvatskih snaga počinili brojne zločine nad srpskim stanovništvom. Proterano je oko 250.000 Srba, ubijeno oko 2000, dok se više od 700 i dalje vodi kao nestalo. Spaljeno je preko 22.000 kuća, a stradale su i pravoslavne crkve, groblja i drugi srpski spomenici kulture.

Petrovačka cesta

Za vreme "Oluje" brojni srpski civili - žene, deca i starci - iz severne Dalmacije i Like krenuli su u izbeglištvo u kilometarskim kolonama Petrovačkom cestom prema Republici Srpskoj. U selu Janjila kod Bosanskog Petrovca, 7. avgusta 1995. godine, oko 30 kilometara unutar teritorije Bosne i Hercegovine, kolonu su uočili hrvatski vojni avioni MiG i raketirali je, iako je bilo jasno da je reč o civilima. U napadu je ubijeno deset nenaoružanih ljudi, među kojima četvoro dece, dok je više od 50 osoba ranjeno. Za ovaj zločin do danas niko nije pravosnažno osuđen.

"Oluja" se smatra jednim od najsurovijih etničkih čišćenja u regionu bivše Jugoslavije. Tako je operaciju kvalifikovao i Međunarodni sud pravde u Hagu u obrazloženju presude iz februara 2015. godine.

Za zločine nad civilima u okviru "Oluje", pred Haškim tribunalom suđenja su imala trojica hrvatskih generala. Ante Gotovina je prvobitno osuđen na 24, a Mladen Markač na 18 godina zatvora, dok je Ivan Čermak oslobođen. Kasnijom žalbom, oslobođeni su i Gotovina i Markač, tako da za ovaj zločin niko nije odgovarao.

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