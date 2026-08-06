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Ministar kulture i predsednik Odbora za obeležavanje 200 godina od rođenja Ljubomira NenadovićNikola Selaković istakao je nakon prve sednice ovog Odbora u Valjevu da će centralna proslava povodom značajnog jubileja biti održana u Brankovini, kao i da je planirano niz manifestacija tokom septembra ne samo u Valjevu, već i širom Republike Srbije i srpskog kulturnog prostora.

„Organizacioni odbor kojim sam danas predsedavao, doneo je odluku o organizovanju niza događaja i manifestacija, a najvažnije će se odvijati krajem septembra ove godine. Uveče 26. septembra, kada se navršava 200. godina od rođenja čika Ljube Nenadovića, imaćemo prilike da u saradnji sa Gradom Valjevom, Matičnom bibliotekom 'Ljubomir Nenadović' i Narodnim pozorištem iz Beograda upriličimo jednu dostojanstvenu i čika Ljube dostojnu centralnu proslavu koja će se održati u Brankovini“, rekao je Selaković.

Foto: Ministarstvo Kulture

Pored toga, kako je ministar kulture najavio, biće otvorena i izložba Državnog arhiva Srbije u Gradskoj galeriji u Valjevu, a u danima koji će prethoditi centralnom događaju biće i niz manifestacija koje se neće održavati samo u Valjevu, već i širom Srbije.

„Izložba posvećena Ljubi Nenadoviću biće, pored Valjeva, organizovana i u Državnom arhivu Srbije u Beogradu, a u planu je da bude i na širem srpskom kulturnom prostoru, dakle, u Republici Srpskoj, u Banjaluci i u Trebinju“, rekao je Selaković i podsetio da je Nenadović značajan deo svoga života proveo u Crnoj Gori, da je bio svedok poslednjih godina života Petra II Petrovića Njegoša, te izrazio uverenje da će biti prilike da se izložba prikaže i u Crnoj Gori, kao i u Galeriji Srpske pravoslavne crkvene opštine u Trstu.

Govoreći o Ljubomiru Ljubi Nenadoviću, ministar Selaković je podsetio da je on izdanak slavne srpske svešteničke i kneževske porodice Nenadovića iz Brankovine kraj Valjeva, da je njegov otac Prota Mateja Nenadović bio prvi predsednik srpske vlade, Praviteljstvujuščeg sovjeta, a da je njegov deda, čuveni knez Aleksa Nenadović, stradao u „seči knezova“ upravo u Valjevu 1804. godine.

Foto: Ministarstvo Kulture

Selaković je naglasio da je Ljubomir Nenadović, u svoje vreme poznatiji kao čika Ljuba bio jedna neverovatna ličnost srpskog XIX veka, da je bio i ostao poznat kao pisac i značajan predstavnik romantizma u našoj knježevnosti koji je iza sebe ostavio impozantno književno delo.

Izražavajući zadovoljstvo predsedavanjem prvom sednicom Organizacionog odbora, Selaković je rekao da u radu učestvuju gradonačelnik Valjeva, niz čelnih ljudi nacionalnih ustanova kulture kao što su direktori Državnog arhiva Srbije, Narodne biblioteke Srbije i Narodnog muzeja Srbije, kao i upravnik Narodnog pozorišta iz Beograda i direktor Matične Narodne biblioteke iz Valjeva koja nosi naziv po Ljubomiru Ljubi Nenadoviću.

(Kurir.rs)

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