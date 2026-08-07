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Nielsen je ove nedelje objavio listu najgledanijih filmova na striming servisima tokom prve polovine 2026. godine. Poredak se bazira na ukupnom broju minuta gledanja na ekranima, u periodu od 29. decembra 2025. do 28. juna 2026.

Ovogodišnja lista pokazuje i porast popularnosti filmova snimljenih isključivo za striming platforme. Prošle godine se među 20 najgledanijih naslova našlo samo sedam striming originala, dok ih je u prvoj polovini 2026. bilo čak 12. Među njima su i dva najgledanija filma, Netflixovi naslovi "The Rip" i "War Machine".

Netflix je ujedno ubedljivo najzastupljenija platforma među prvih deset, s ukupno sedam filmova. Na listi se pojavljuju i Prime Video, HBO Max, Peacock i Paramount+. U nastavku donosimo deset najgledanijih filmova.

10. Trkač (The Running Man)

Striming platforma: Paramount+

Ukupno vreme gledanja: 2.307 milijardi minuta

Radnja ove distopijske akcione priče odvija se u bliskoj budućnosti, u svetu u kom televizijska zabava više gotovo da nema granica. Najpopularniji program zove se "The Running Man", a njegovi učesnici moraju punih 30 dana da beže pred profesionalnim ubicama koje pokušavaju da ih pronađu i likvidiraju. Sve se pritom prenosi milionima gledalaca.

Glavni junak Ben Ričards pristaje da učestvuje u brutalnoj emisiji jer mu je očajnički potreban novac za lečenje bolesne ćerke. Iako na početku nema gotovo nikakve izglede za pobedu, njegova upornost i sposobnost da se suprotstavi pravilima pretvaraju ga u miljenika publike, ali i u ozbiljnu pretnju ljudima koji upravljaju celim sistemom.

9. Anaconda

Striming platforma: Netflix

Ukupno vreme gledanja: 2.331 milijarda minuta

Akciona horor-komedija prati grupu dugogodišnjih prijatelja koji su nezadovoljni smerom u kom su im otišli životi. U želji da ponovo osete uzbuđenje iz mladosti, odlučuju da otputuju u Amazoniju i snime sopstvenu, niskobudžetnu verziju filma "Anaconda" iz 1997. godine.

Njihov projekat u početku izgleda kao neozbiljna pustolovina i prilika za beg od svakodnevnih problema. Situacija se, međutim, potpuno menja kada u prašumi naiđu na stvarnu džinovsku anakondu. Snimanje filma tada pada u drugi plan, a prijatelji moraju da se oslone jedni na druge kako bi pronašli izlaz iz džungle i izvukli živu glavu. Glavne uloge tumače Džek Blek i Pol Rad.

8. Grešnici (Sinners)

Striming platforma: HBO Max

Ukupno vreme gledanja: 2.509 milijardi minuta

Horor reditelja Rajana Kuglera smešten je u Misisipi 1932. godine, u vreme rasne segregacije i velikih društvenih napetosti. Majkl B. Džordan tumači braću blizance Smouka i Steka, koji se nakon nekoliko godina provedenih u Čikagu vraćaju u rodni kraj.

Braća tamo planiraju da započnu novi život i otvaraju klub u kom će se svirati bluz. Veče otvaranja trebalo bi da bude slavlje muzike, zajedništva i povratka kući, ali ubrzo se pretvara u borbu za preživljavanje. U grad stiže natprirodna pretnja, a stanovnici moraju da odluče koliko su spremni da žrtvuju kako bi zaštitili sebe i svoje bližnje.

7. Apex

Striming platforma: Netflix

Ukupno vreme gledanja: 2.535 milijardi minuta

Šarliz Teron glumi Sašu, iskusnu pustolovku koja se nakon teškog životnog perioda povlači u divljinu kako bi pronašla mir i ponovo stekla osećaj kontrole nad sopstvenim životom. Međutim, njen boravak u prirodi poprima zastrašujući smer kada shvati da je prati muškarac koji ljude lovi iz zabave.

Ulogu progonitelja tumači Taron Edžerton. On je uveren da je pronašao novu žrtvu, ali ubrzo otkriva da Saša nije bespomoćna. Njihov sukob se pretvara u iscrpljujuću igru nadmudrivanja u kojoj se granica između lovca i plena neprestano menja.

6. Remarkably Bright Creatures

Striming platforma: Netflix

Ukupno vreme gledanja: 2.623 milijarde minuta

Drama je snimljena prema istoimenom romanu Šelbi Van Pelt, a prati Tovu Salivan, udovicu koja nakon smrti supruga radi kao čistačica u lokalnom akvarijumu. Posao joj pomaže da ispuni dane, ali ne i da se pomiri s nestankom sina, koji je godinama ranije izgubio život pod nerazjašnjenim okolnostima.

U akvarijumu se povezuje s Marselusom, izuzetno inteligentnom velikom pacifičkom hobotnicom koja primećuje stvari koje ljudima promiču. Marselus postupno počinje da povezuje tragove o Tovinoj prošlosti i shvata da bi mladić koji je nedavno stigao u grad mogao da bude povezan s njenom porodicom.

Priča govori o usamljenosti, žalu i ljudima koji se sreću upravo onda kada su jedni drugima najpotrebniji. Neobično prijateljstvo između Tove i Marselusa pritom postaje pokretač otkrivanja dugo skrivane porodične tajne.

5. The Crash

Striming platforma: Netflix

Ukupno vreme gledanja: 2.689 milijardi minuta

Dokumentarni film bavi se slučajem koji je privukao veliku pažnju američke javnosti. U julu 2022. godine automobil kojim je upravljala tada 17-godišnja Makenzi Širila velikom brzinom se zakucao u zid poslovne zgrade u Strongsvilu, u saveznoj državi Ohajo.

U sudaru su poginuli njen dečko Dominik Raso i njihov prijatelj Dejvion Flenagan, dok je ona preživela. Ono što je u početku izgledalo kao tragična saobraćajna nesreća ubrzo je postalo predmet kriminalističke istrage. Snimci nadzornih kamera, podaci iz automobila i događaji koji su prethodili sudaru naveli su istražitelje na sumnju da se nije radilo o nesrećnom slučaju.

4. The Wrecking Crew

Striming platforma: Prime Video

Ukupno vreme gledanja: 2.946 milijardi minuta

Džejson Momoa i Dejv Batista glume Džonija i Džejmsa, polubraću koja se godinama gotovo uopšte nisu viđala. Ponovo se susreću na Havajima nakon iznenadne i sumnjive smrti svog oca.

Iako imaju potpuno različite karaktere i pogled na život, primorani su da sarađuju kako bi otkrili šta mu se zaista dogodilo. Njihova istraga dovodi ih do kriminalne zavere povezane s ljudima koji su spremni da učine sve kako bi zaštitili svoje interese.

Dok se suočavaju s plaćenim ubicama, korumpiranim moćnicima i tajnama iz porodične prošlosti, braća moraju da razreše i međusobne nesuglasice. Film spaja akciju, humor i priču o narušenim porodičnim odnosima, a režirao ga je Anhel Manuel Soto.

3. Svet iz doba jure: Ponovo rođeni (Jurassic World Rebirth)

Striming platforme: Peacock i Netflix

Ukupno vreme gledanja: 3.395 milijardi minuta

Radnja se odvija pet godina nakon događaja prikazanih u filmu "Svet iz doba jure: Nadmoć". Većina dinosaurusa više ne može da se prilagodi današnjoj klimi, pa su preživele životinje uglavnom potisnute u izolovana tropska područja koja liče na svet u kom su nekada živele.

Specijalizovana ekipa odlazi na udaljeno ostrvo kako bi prikupila genetski materijal triju najvećih dinosaurusa koji žive na kopnu, u moru i u vazduhu. Naučnici veruju da bi na osnovu njihovog DNK mogao da se razvije revolucionaran lek za srčane bolesti.

Misija se zakomplikuje kada se članovi ekipe susretnu s porodicom čiji se brod prevrnuo nakon napada morskog dinosaurusa. Zajedno završavaju na ostrvu na kom se nalaze napuštene laboratorije i opasne životinje nastale tokom nekadašnjih genetskih eksperimenata.

2. War Machine

Striming platforma: Netflix

Ukupno vreme gledanja: 3.531 milijarda minuta

Alan Ričson glumi vojnog inženjera koji se prijavljuje za zahtevan program obuke američkih rendžera. Na taj korak odlučuje se kako bi održao obećanje dato pokojnom bratu, premda se fizički i psihički nalazi na granici izdržljivosti.

Tokom završnog dela obuke on i ostali kandidati odlaze na teren, gde nailaze na ogromnu, tehnološki naprednu mašinu vanzemaljskog porekla. Uređaj počinje sistematično da ih lovi, pa se vojna vežba u kratkom roku pretvara u stvarnu borbu za život.

Vojnici pritom moraju da zaborave međusobna suparništva i pronađu način da zaustave protivnika koji je jači, brži i bolje naoružan od svega s čime su se dotad susreli. Film spaja vojnu akciju, naučnu fantastiku i priču o iskupljenju.

1. The Rip

Striming platforma: Netflix

Ukupno vreme gledanja: 4.432 milijarde minuta

Najgledaniji film na strimingu u prvoj polovini 2026. je kriminalistički triler u kom glavne uloge tumače Met Dejmon i Ben Aflek. Radnja prati grupu policajaca iz Majamija koji tokom pretresa napuštene kuće pronalaze oko 20 miliona dolara u gotovini.

Pronalazak novca odmah izaziva sumnju jer niko sa sigurnošću ne zna kome pripada, ko je znao da se nalazi u kući i da li je neko od policajaca unapred bio upoznat s njegovim postojanjem. Dok ekipa čeka dolazak pojačanja i pokušava da evidentira pronađeni novac, među njenim članovima raste nepoverenje.

Situacija postaje još opasnija kada se vest o zapleni proširi van kuće. Policajci shvataju da im se približavaju ljudi koji žele da vrate novac, ali i da opasnost možda dolazi iz njihovih redova. Film se zato ne bazira samo na kriminalističkoj istrazi, nego i na postupnom raspadu poverenja među ljudima koji bi jedni drugima trebalo da čuvaju leđa.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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