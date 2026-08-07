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Kristofer Nolan ponovo je probudio interesovanje za jedan od najpoznatijih antičkih epova, a s njim i za svet grčke mitologije koji već vekovima inspiriše književnost, film i pop kulturu. Ipak, iza dobro poznatih priča o junacima, bogovima i čudovištima krije se mnogo više od spektakularnih bitaka i legendarnih putovanja.

Savremeni autori sve češće klasične mitove posmatraju iz novih perspektiva, dajući glas likovima koji su u izvornim pričama ostali u senci, te otkrivajući slojeve emocija, moći, osvete i sudbine koji i danas jednako snažno odjekuju. Ako vas je Nolanova vizija podstakla da dublje zaronite u fascinantan svet grčke mitologije, ovo su naslovi koji će vas tamo zadržati još neko vreme.

U galeriji pogledajte kadrove iz filma "Odiseja" Kristofera Nolana:

1/12 Vidi galeriju Fillm Odiseja Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

Itaka - Kler Nort

Roman "Itaka" višestruko nagrađivane engleske autorke Kler Nort priča je o Penelopi, čuvenoj Odisejevoj ženi. Priča o tome kako će, dok hirovi bogova diktiraju ratove u svetu smrtnika, na jednom ostrvu izbori napuštenih žena - i njihovih boginja - promeniti tok sveta. Gotovo je osamnaest godina prošlo otkako je Odisej otišao i sa sobom u rat poveo sve za borbu stasale i sposobne muškarce. Niko se od njih nije vratio, a na itačkim ženama je da vode kraljevstvo.

Foto: Kipgodi / Alamy / Profimedia

Meduzin pogled - Natali Hejnes

U ovoj verziji mita Hejnes daje glas Meduzi i preispituje njen lik, prikazujući je kao tragičnu, ranjivu junakinju čiji su život i sudbina oblikovani tuđim odlukama i nasiljem. Među sestrama gorgonama Meduza je najmlađa, najlepša i jedina smrtna.

Kada Posejdon poželi Meduzu u Atininom hramu, boginju obuzima nemilosrdan gnev. Besna što joj je najveći protivnik obeščastio svetilište, Atina odlučuje da se osveti devojci. Kažnjena za Posejdonove postupke, Meduza će doživeti jezivi preobražaj. Njene lepe uvojke zameniće zmije, a njen pogled skameniće svako živo biće.

Foto: Kipgodi / Alamy / Profimedia

Kirka - Medelajn Miler

Knjiga "Kirka" autorke Medelajn Miler fascinantno je moderno zamišljanje grčke mitologije koje donosi priču o Kirki, moćnoj čarobnici i boginji koja se bori za svoj put u svetu bogova i smrtnika. Kroz lirski i dopadljiv stil, Miler istražuje snagu žene, ljubav, izdaju i sudbinu, stvarajući roman koji će oduševiti ljubitelje mitoloških priča i jakih ženskih likova.

Arijadna - Dženifer Seint

Roman "Arijadna" autorke Dženifer Seint predivna je reinterpretacija grčke mitologije koja donosi glas jednoj od zaboravljenih junakinja antičkih priča. Kroz očaravajuću prozu, Seint oživljava priču o ljubavi, izdaji i snazi Arijadne, nudeći nezaboravan roman za ljubitelje mitoloških i jakh ženskih priča.

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Hiljadu brodova - Natali Hejnes

Natali Hejnes unosi obrt u mitološki svet koji je vekovima bio suvereno muško područje. Pobliže upoznajte majke, ćerke, sestre, supruge i boginje koje su nadaleko poznate junake podizale, volele, uništavale i oplakivale i doznajte da li je Penelopa bila baš onako blaga kakvu je poznajemo, da li je Helenina ljepota bila pravi povod rata, te da li je majčinska ljubav uvek najiskrenija sila na svetu.

Pitko ispripovedano iz premoćnog ženskog ugla, "Hiljadu brodova" konačno pruža glas veličanstvenim ženama i boginjama koje su dugo - i predugo - bile utišane. Priče mnogih žena u ovoj knjizi znamo tek kao fragmente epske tradicije, a autorka u njihovom prikazu besprekorno balansira između "Ilijade" i "Odiseje" pokazujući nam da ratovanje nije jedina vrsta junaštva i da je ponekad puki opstanak podjednako herojski čin.

Foto: Shutterstock

Ahilova pesma - Medelajn Miler

"Ahilova pesma" je veličanstveno ispripovedana priča o dvojici naoko nespojivih junaka, njihovom nežnom prijateljstvu i odrastanju, o odanostima i slabostima, ljubavi i okrutnoj igri sudbine. Antičkoj priči iz Homerove "Ilijade" u ovom romanu bešavno udahnut život dvadeset i prvog veka, što je autorki obezbedilo hvalospeve kritike i čitalaca.

Elektra - Dženifer Seint

"Elektra" autorke Dženifer Seint donosi snažnu, emocionalnu priču insipirisanu grčkom mitologijom kroz oči tri sestre. Tri žene. Jedna kletva. Sudbine Klitemnestre, Kasandre i Elektre isprepletene su krvlju, proročanstvima i ratom. U svetu oblikovanom muškim nasiljem i božanskim osvetama, bore se za svoj glas, pravdu i nadu.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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