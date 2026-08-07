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Herceg Novi će od 22. do 28. avgusta ove godine biti centar regionalne i evropske filmske scene – grad domaćin 39. Filmskog festivala Herceg Novi – Montenegro Film Festivala, najvećeg filmskog festivala u Crnoj Gori i jednog od najznačajnijih u Jugoistočnoj Evropi.

Tokom sedam festivalskih dana publiku očekuje bogat filmski program pod sloganom „Sve boje filma“: najnovija regionalna filmska ostvarenja, izbor najboljih naslova evropske kinematografije, dokumentarni filmovi iz celog sveta, studentski filmovi, premijere novih TV serija iz regiona, kao i program posvećen filmskim profesionalcima – Montenegro Film Rendezvous.

1/8 Vidi galeriju Filmski festival Herceg Novi Foto: Vuk Ilic/Vuk Ilic

Ovogodišnji dobitnik nagrade „Milan Žmukić“ za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti, glumačka legenda Bogdan Diklić, svečano će otvoriti 39. Filmski festival Herceg Novi – Montenegro Film Festival. Otvaranju će prethoditi ceremonija na crvenom tepihu na glavnom gradskom trgu, u okviru koje će publika imati priliku da pozdravi brojne goste iz sveta filma, kulture i javnog života. Program otvaranja vodiće glumački par Miloš Pejović i Marija Bergam.

Prve festivalske večeri, na tvrđavi Kanli kula, van takmičarske selekcije biće prikazan danski film „Dom“ rediteljke i glumice Marijane Janković, rođene u Crnoj Gori. Reč je o emotivnom putovanju u potrazi za mestom, prostorom ili odnosom koji možemo nazvati domom.

Festival će zatvoriti film „Planina“ Biljane Tutorov i Petra Glomazića, vizuelno impresivno i emotivno snažno ostvarenje koje je crnogorskoj kinematografiji donelo istorijski međunarodni uspeh – Veliku nagradu žirija za najbolji međunarodni dokumentarni film na prestižnom Sundance festivalu.

Foto: Vuk Ilić

Deset igranih filmova u trci za Zlatnu mimozu

Takmičarski program dugometražnog igranog filma, koji je selektovao novinar i filmski kritičar Vuk Perović, donosi deset novih ostvarenja autora iz Slovenije, Srbije, Severne Makedonije, Hrvatske i Crne Gore. Ovogodišnja selekcija okuplja raznovrsne autorske poetike i filmove nastale u gotovo svim delovima regiona, kao i autorke i autore koji pažljivo posmatraju savremeni svet, njegove lomove, strahove i potrebe za pripadanjem.

U konkurenciji za nagrade nalaze se dva slovenačka ostvarenja – „Skriveni ljudi“ Mihe Hočevara, priča o neobičnom prijateljstvu koje menja živote svojih junaka, i „Sve što s tobom nije u redu“ Urške Menart, film o bliskosti koja nastaje tamo gde je najmanje očekujemo.

Foto: Vuk Ilić

Iz Srbije stiže „Tri nedelje posle“ Miroslava Terzića nakon uspeha na festivalima u Karlovim Varima i Puli, „Pukotina u ledu“ Maje Miloš, provokativna savremena anti-bajka koja ne pristaje na kompromise, i „Oče naš“ Gorana Stankovića, prikazan na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu.

Anđela Jovanović i Jovana Stojiljković Foto: Đorđe Bajić

Tri filma dolaze i iz Severne Makedonije – „Majka“ Teone Strugar Mitevske, nakon prošlogodišnje premijere u Veneciji, „17“ Kosare Mitić, prikazan na Berlinalu, i „Skejtbording nije za devojčice“ Dine Dume, koji iz Tribeke stiže u Herceg Novi i donosi priču o devojčicama koje kroz skejtbording pronalaze slobodu i veruju u bolju budućnost.

Selekciju upotpunjuju hrvatski film „Koke“ Igora Jelinovića, dobitnik četiri Zlatne arene, među kojima je i ona za najbolji film Pulskog filmskog festivala, i crnogorska „Crna truba“ reditelja Bojana Stijovića, snažna drama o sukobu pojedinca sa sredinom, porodičnim odnosima i patrijarhalnim obrascima, premijerno prikazana na uglednom Biškek festivalu.

O najboljim ostvarenjima iz ovog progama odlučivaće žiri u sastavu: Alissa Simon, Elena Kristodoulidou, Sebastian Cavazza, Ljiljana Blagojević i Draško Dragutin Đurov.

FF HN, filmski festival Herceg Novi Foto: Vuk Ilić

Pet festivalskih scena

Program 39. Filmskog festivala Herceg Novi donosi mnogo više od glavne takmičarske selekcije na Kanli kuli.

Selekcija dokumentarnog filma 39. Filmskog festivala Herceg Novi – Montenegro Film Festivala prikazaće 26 ostvarenja autora iz celog sveta koja na kreativan način promišljaju savremenost. Program u dvorištu Kuće nobelovca Iva Andrića biće otvoren u nedelju, 23. avgusta, a publici će tokom pet večeri predstaviti 24 filma u konkurenciji za Zlatnu mimozu i dva ostvarenja van konkurencije. Selektor programa je istaknuti reditelj Vladimir Perović, a o nagradama će odlučivati međunarodni žiri koji čine Pegah Ahangarani, Geregin Zakoyan, Rada Šešić, Miloš Jaćimović i Nikola Marković.

Na Trgu Mića Pavlovića, pod otvorenim nebom, publiku očekuje 30 studentskih filmova sa akademija iz Beograda, Novog Sada, Zagreba, Sarajeva, Banje Luke, Ljubljane, Skoplja i Cetinja. Selektorka programa studentskog filma je mlada rediteljka Sara Stijović, dok će o nagradama odlučivati žiri u sastavu: Maja Volk, Hazim Begagić i Aleksandar Radunović Popaj.

Program posvećen regionalnim TV serijama pod nazivom Herceg Novi – serije, uveden prošle godine, publici pruža ekskluzivan uvid u ostvarenja koja tek očekuju televizijske premijere. Na programu je po jedna epizoda iz serija „Ljuljaj me nežno“, „Pupin“, „Biće novih leta“ i „Trezor“, uz razgovore sa autorima, glumcima, producentima i rediteljima. Urednik programa je pisac, dramaturg i scenarista Stefan Bošković.

FF HN, filmski festival Herceg Novi Foto: Vuk Ilić

Na tvrđavi Forte Mare publiku očekuju evropski filmovi iz programa Mreže festivala Jadranske regije, kao i ostvarenja iz novog programa New African Voices, koji po prvi put donosi izbor savremenih filmova sa afričkog kontinenta pred crnogorsku publiku. Festivalsku sedmicu upotpuniće i brojni razgovori sa autorima, promocije knjiga i publikacija i drugi prateći programi.

Herceg Novi i ove godine okuplja filmsku industriju

Poseban akcenat ovogodišnjeg izdanja biće na razvoju i umrežavanju filmskih profesionalaca kroz bogat program namenjen filmskoj industriji koji Filmski centar Crne Gore realizuje u partnerstvu sa Festivalom.

Tokom sedam festivalskih dana biće održano treće izdanje Montenegro Film Rendezvousa, platforme koja okuplja filmske autore, producente i donosioce odluka iz regiona, Evrope i sveta radi razvoja crnogorskih projekata, uspostavljanja partnerstava i novih mogućnosti finansiranja.

Uz podršku Ambasade Francuske i Francuskog instituta u Crnoj Gori, program će obuhvatiti radionicu Female Filmmakers, namenjenu rediteljkama i producentkinjama koje razvijaju međunarodne koprodukcije. U saradnji sa Međunarodnom organizacijom frankofonije (Organisation internationale de la Francophonie, OIF), biće predstavljen i program New African Voices, kroz koji će publika imati priliku da upozna projekte u razvoju, kao i filmove istaknutih reditelja i producenata iz frankofonih zemalja.

Industrijski program upotpuniće i ReActing+ Regionalna glumačka radionica, novi modul programa ReActing as a Star, uz podršku Britanskog saveta, kao i EAVE on Demand RE-ACT radionica u okviru programa RE-ACT, kojem se Crna Gora pridružila ove godine.

Učesnike očekuju i paneli programa Kreativna Evropa – MEDIA, masterklasovi i Info dan posvećen razvoju televizijskih serija.

Pokrovitelji 39. Filmskog festivala Herceg Novi – Montenegro film festivala su Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i Opština Herceg Novi, dok je izvršni producent Javna ustanova kulture Herceg-fest, a partner Filmski centar Crne Gore.

Sve informacije o programu, filmovima i gostima dostupne su na filmfestival.me, kao i na zvaničnim stranicama Festivala na Instagramu i Facebooku.

Ovogodišnji festivalski program predstavljen je na konferenciji za novinare održanoj u petak, 7. avgusta u Kući nobelovca Iva Andrića u Herceg Novom. Na konferenciji za medije su govorili: predjednica Saveta, Aleksandra Božović, selektor programa dugometražnog igranog filma, Vuk Perović, selektor programa dokumentarnog filma, Vladimir Perović, selektorka programa studentskog filma Sara Stijović i urednik programa Herceg Novi – serije, Stefan Bošković.

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