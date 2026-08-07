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Film "Izlaz iz igre" reditelja Derika Bortea uzbudljiva je priča o čoveku koji pokušava da pobegne iz sveta kriminala, ali otkriva da svaki pokušaj izlaska ima svoju cenu. U glavnoj ulozi je dobitnik Oskara Rasel Krou, poznat po nezaboravnim ulogama u filmovima "Gladijator", "Blistavi um", "Insajder", "Poverljivo iz L. A." i "Gospodar i vojskovođa: Daleka strana sveta".

Rasel Krou na snimanju filma "Izlaz iz igre" Foto: Blitz Film

Ovoga puta predvodi impresivnu glumačku postavu koju čine i Luk Evans, Tereza Palmer, Deni Zovato, Džoš Mekonvil, Nina Dobrev i Aron Pol. Krou je Manko Kapak, vlasnik popularnog noćnog kluba koji želi da ostavi kriminalnu prošlost iza sebe, proda svoj posao i započne mirniji život s voljenom osobom. Ali nakon brutalne pljačke i pritiska opasnih kartela, njegov dugo planirani izlazak iz podzemlja pretvara se u borbu za opstanak.

Kad se pojavi misteriozni kupac koji želi da preuzme klub, Manko veruje da je pronašao rešenje. Međutim, iza ponude koja izgleda kao spas kriju se tajne koje će ga uvući u još opasniju igru, onu u kojoj se granica između prijatelja i neprijatelja briše, a svaki dogovor nosi smrtonosne posledice. Govoreći o filmu, Rasel Krou ističe da je upravo nepredvidivost jedna od njegovih najvećih snaga.

Rasel Krou i Tereza Palmer u filmu "Izlaz iz igre" Foto: Blitz Film

- Film je zaista urnebesno zabavan. Ima mnogo sjajnih glumačkih ostvarenja i potpuno neočekivanu radnju. Ne možete da pretpostavite šta će se sledeće dogoditi, a upravo ta neizvesnost čini ga toliko uzbudljivim - rekao je Krou, za kog je snimanje ovog ostvarenja bilo zahtevno i van same glume. Tokom rada na filmu doživeo je ozbiljnu povredu, ali ga to nije sprečilo da završi snimanje.

- Snimili smo nekoliko kadrova i nakon što je kila već iskočila, pa je za to bilo potrebno prilično izdržljivosti. Posle toga smo otišli pravo u bolnicu. Tamo su me pregledali i rekli: "Bože, morate odmah na operaciju." Otprilike devedeset minuta ili dva sata nakon što sam napustio set već sam bio na operacionom stolu - ispričao je Krou i dodao:

Rasel Krou na setu filma "Izlaz iz igre" Foto: Blitz Film

- Već sledećeg dana vratio sam se na set i završio snimanje filma. Takav je život filmskog glumca - zaključio je holivudski glumac.

U distribuciji "Blic filma", ovo ostvarenje je u domaćim bioskopima od 6 avgusta.

(TV Ekran / Kurir.rs)