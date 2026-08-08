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Na Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, koji se održava od 9. do 13. avgusta, premijerno će biti prikazan novi domaći film "Duplikat" reditelja Marka Glušića. Za ovaj ovaj napeti triler scenario je, po motivima romana "Dvojnik" Fjodora Dostojevskog, napisao glumac Boris Lukman, ali kako su naglasili autori, ne radi se o direktnoj adaptaciji, već o savremenom tumačenju iste teme - raspada identiteta pod pritiskom društva i, u ovom slučaju, tehnologije.



Radnja prati Jana, kog igra Đorđe Kreća, povučenog programera koji se bori sa socijalnom anksioznošću i ambicijom da napreduje na poslu. Njegov mirni svet se urušava kad se pojavi čovek identičnog izgleda koji mu polako preuzima karijeru i privatni život. Priča se odvija isključivo iz Janove perspektive, čime se kod publike stalno preispituje granica između realnosti i subjektivnog doživljaja glavnog junaka.

Foto: Promo



Film je već prikazan kao specijalna projekcija u bioskopu "Abazija" na Filmskom festivalu na Paliću, a njegov reditelj Marko Glušić tom prilikom je istakao da je autorski tim dugo razmišljao o vizuelnom pristupu ovom ostvarenju.

- Potrudili smo se da zajedničkom maštom i zajedničkim rešenjima napravimo nešto što je objektivna slika realnosti koju naš lik vidi u određenom trenutku. Trudili smo se da minimalno intervenišemo u postprodukciji i sve je bilo snimano na licu mesta.

Anđela Janković Foto: Damir Vujković



Glumica Anđela Janković, koju je publika upoznala u trećoj sezoni serije "Močvara", a ovde tumači lik Marije, na predstavljanju ovog ostvarenja na Paliću istakla je da joj je ovo prva uloga u dugometražnom filmu i da ju je najviše privukla tema identiteta - dodatno naglašavajući paralelu s godinama u kojima je Dostojevski pisao "Dvojnika". Na pitanje o poziciji mladih glumica u domaćoj kinematografiji, ocenila je da je repertoar ženskih uloga kod nas i dalje prilično šablonski, ali izrazila nadu da će mlada ekipa filma dobijati više prostora.

Foto: Promo



Inače, scenario je pobednik konkursa Festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Njegov autor Boris Lukman, koji je i u glumačkoj podeli, objasnio je da tokom pisanja nije razmišljao o budžetskim ograničenjima niti o zahtevima konkursa, već da se vodio isključivo željom da ispriča priču koja će biti autentična njemu i saradnicima. Takođe, Boris je i jedan od producenata filma, u kom igraju i Viktor Savić, Nikola Pejaković i Petar Arsić.



Film, čije je snimanje trajalo 16 dana, realizovan je u saradnji s Telekomom Srbija i platformom Apolon, u okviru šire produkcije domaćih igranih naslova namenjenih toj striming platformi.

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