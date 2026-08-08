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Program Summer Screen 32. Sarajevo film festivala je pokušaj da se kroz ovaj izbor filmova prenese duh Takmičarskog programa ovogodišnjeg festivala u Kanu, kao presek autorskih poetika i tema koje su obeležile selekciju. Svi oni dele zajedničku nit: govore o ljudima koji pokušavaju da žive sa gubitkom, pronađu osećaj pripadanja, izgrade ili sačuvaju sopstveni identitet, pomire se sa sobom ili postanu neka nova verzija sebe. Kao da su se autori ove godine, umesto velikim temama, okrenuli onome što je najbliže čoveku.

Foto: Promo

Ovogodišnji program Summer Screen donosi šest najnovijih ostvarenja velikih svetskih autora: Kristijana Munđiua, Hirokazua Koreede, Rjusukea Hamagučija, Mari Krojcer, Žan Eri i Lee Misijus.

FILMOVI U PROGRAMU:

FJORD, Kristijan Munđiu (Cristian Mungiu)

Zlatna palma (Palme d'Or) na 79. Filmskom festivalu u Kanu

Kada u izolovanom fjordu na telu tinejdžerke osvanu masnice, idilično prijateljstvo dveju potpuno različitih porodica pretvara se u mračni sukob oko tradicije, vaspitanja i skrivenih tajni.

IZNENADA / SOUDAIN, Rjusuke Hamaguči (Ryūsuke Hamaguchi)

Kada se direktorka staračkog doma suoči sa sistemom koji odbacuje dostojanstvo starih, susret sa neustrašivom japanskom umetnicom pokrenuće emotivnu revoluciju koja menja živote svih oko njih.

JOŠ JEDAN DAN / GARANCE, Žan Eri (Jeanne Herry)

Talentovana, ali samodestruktivna pariska glumica kreće na bolno putovanje oporavka kada ljubav prema bolesnoj sestri i novoj devojci postane njena jedina slamka spasa.

Foto: Promo

NOĆNE PRIČE / HISTOIRES DE LA NUIT, Lea Misijus (Léa Mysius)

Dok dve porodice u izolovanoj močvari planiraju rođendansko iznenađenje, jezive i čudne pojave pretvaraju slavlje u opasnu igru preživljavanja i nepoverenja.

NEŽNO ČUDOVIŠTE / GENTLE MONSTER, Mari Krojcer (Marie Kreutzer)

Seoska idila pretvara se u košmar za koncertnu pijanistkinju koja mora da bira između toga da li će zaštititi svog maloletnog sina ili ostati odana svom mužu.

OVCA U KUTIJI / HAKO NO NAKA NO HITSUJI, Hirokazu Koreeda (Hirokazu Kore-eda)

U potrazi za utehom nakon misteriozne smrti sina, bračni par se suočava sa opasnom granicom između tehnologije i stvarnosti kada počnu da se zbližavaju sa njegovom naprednom AI replikom.

Foto: Kazuko WAKAYAMA

Sarajevo film festival biće održan od 14. do 21. avgusta 2026. godine.

Bonus video: Uliks Fehmiu u Sarajevu