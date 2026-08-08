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Ministar kulture Nikola Selaković danas je u Knjaževcu sa predsednikom opštine Milanom Đokićem potpisao i uručio ugovore o dodeli sredstava za sufinansiranje devet projekata iz oblasti kulture, podržanih kroz programe i konkurse Ministarstva kulture za 2026. godinu.

Foto: Ministarstvo Kulture

Za realizaciju projekata na teritoriji Opštine Knjaževac Ministarstvo kulture opredelilo je ukupno 17.830.000 dinara, a sredstva će biti usmerena na modernizaciju kulturne infrastrukture, unapređenje rada ustanova kulture, istraživanje i zaštitu kulturnog nasleđa, kao i očuvanje tradicije i nematerijalnog kulturnog nasleđa ovog kraja.

Foto: Ministarstvo Kulture

Najveći iznos, deset miliona dinara, opredeljen je kroz konkurs „Gradovi u fokusu 2026“ za projekat „Modernizacija video i audio opreme Doma kulture u Knjaževcu – nabavka multifunkcionalnog i bioskopskog projektora za veliku salu“ kao i Zavičajnom muzeju, koji je dobio 5,2 miliona dinara, za izradu projektno-tehničke dokumentacije projekta potpune obnove i nove stalne postavke.

Ministar kulture Nikola Selaković istakao je da Knjaževac, iako geografski udaljen od Beograda i drugih velikih gradova, nije udaljen od Ministarstva kulture.

Foto: Ministarstvo Kulture



„Ministarstvo kulture u Opštini Knjaževac ima lojalnog i stalnog dobrog partnera sa kojim radimo već godinama unazad. U Knjaževac smo samo u poslednje četiri godine, u projekte iz oblasti kulture, kada su u pitanju ustanove iz Opštine Knjaževac, uložili

više od 64 miliona dinara“, rekao je Selaković.

Foto: Ministarstvo Kulture

On je dodao da, kada se tome pridodaju sredstva opredeljivana subjektima poput Arheološkog instituta i Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu, ukupna podrška premašuje 70 miliona dinara. Govoreći o ovogodišnjem konkursu „Gradovi u fokusu“, ministar je naveo da je u 2026. godini podržan 31 grad i opština, za šta je izdvojeno rekordnih 430 miliona dinara.

„Obilaske onih jedinica lokalnih samouprava koje su dobile sredstva iz naše najveće i najjače programske linije, a to je konkurs Gradovi u fokusu, završavamo upravo posetom Knjaževcu“, istakao je Selaković.

Foto: Ministarstvo Kulture

Prema njegovim rečima, ulaganje u Dom kulture ima poseban značaj jer će savremeni digitalni bioskopski projektor i audio-oprema omogućiti da građani Knjaževca imaju bolje uslove za održavanje bioskopskih projekcija, pozorišnih predstava, koncerata i drugih kulturnih programa.