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Uoči svečanog otvaranja jubilarnog 50. Festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, u Parku sećanja zasađeno je stablo posvećeno prerano preminulom glumcu Marku Živiću, dugogodišnjem umetničkom direktoru ove prestižne filmske manifestacije i jednom od njenih najzaslužnijih ljudi.

Nezaboravni Marko Živić

Marko Živić Foto: Zeder produkcija, Printscreen/Youtube/RTS

Park sećanja, smešten u centru Vrnjačke Banje, godinama predstavlja svojevrsnu aleju filmskih velikana. Svako stablo nosi ime umetnika koji je ostavio neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji i bio neraskidivo vezan za Festival filmskog scenarija. Među njima su brojna legendarna imena srpskog glumišta, a od ove godine toj plejadi pridružio se i Marko Živić.

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Foto: Kurir

O značaju njegovog doprinosa govorio je reditelj i glumac Marko Jovičić, koji nije krio emocije.

Moja prva profesionalna predstava "Ljubinko i Desanka" bila je upravo sa Markom. On me je uveo u taj čarobni svet pozorišta, filma i televizije i na tome ću mu zauvek biti zahvalan. Čast mi je što sam bio deo njegovog sveta. Mare svakako zaslužuje da bude ovde među glumačkim velikanima. Upravo zato, u godini kada Festival filmskog scenarija obeležava veliki jubilej, zasađeno je ovo drvo njemu u čast – rekao je Jovičić.

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Foto: Kurir

Podsetio je i da mesto u Parku sećanja nije rezervisano slučajno.

– Ovde niko nije unapred planiran. Svi koji su dobili svoje stablo imaju ozbiljne zasluge za film i za Vrnjačku Banju. Jedino je ostavljeno mesto za Miru Banjac pored Bate Stojkovića. Marko je zato danas ovde, u prvim redovima među velikanima – poručio je Jovičić, pozivajući prisutne da aplauz bude posvećen upravo Marku Živiću.

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Foto: Kurir

Događaju su prisustvovali i predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović i Milica Milša i Žarko Jokanović.

Marko Živić ostao je upamćen kao jedan od najvoljenijih domaćih glumaca, ali i kao čovek koji je godinama s velikom strašću radio na razvoju Festivala filmskog scenarija, doprinoseći da manifestacija zadrži ugled jednog od najvažnijih filmskih događaja u regionu. Sadnjom stabla u Parku sećanja njegovo ime trajno je utkano u istoriju Vrnjačke Banje i festivala kojem je posvetio veliki deo svog života.

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Vrnajačka Banja Drvo u čast Marka Živića Izvor: Kurir

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