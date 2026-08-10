Slušaj vest

Vrnjačka Banja je sinoć bila prestonica domaćeg filma! Uz ovacije publike, dozu glamura i vatromet, svečano je otvoren jubilarni 50. Festival filmskog scenarija, a najveće zvezde prve festivalske večeri bili su legendarna glumica Gala Videnović i ekipa filma "Hajduk u Beogradu".

Foto: Nenad Matović

Pod sloganom "Pola veka zlatnih reči", festival je započeo na prepunom Trgu kulture, gde je Ivan Bosiljčić svojim muzičko-poetskim programom "Naše veče" dirnuo publiku, nakon čega je usledio svečani defile glumaca, reditelja i autora do Letnje pozornice "Danilo Bata Stojković“, uz aplauze brojnih posetilaca.

Prisutne je pozdravio predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović, a posebno priznanje - statua Danila Bate Stojkovića - uručena je Marku Jovičiću za višegodišnji doprinos razvoju festivala. Isto priznanje dobila je Gala Videnović.

Foto: Nenad Matović

Emotivni vrhunac večeri bila je dodela festivalskih priznanja. Nagradu Zlatno pero Gordana Mihića dobio je scenarista Predrag Perišić, dok je prestižni Zlatnik sa likom cara Konstantina, koji dodeljuju umetničko veće Festivala i kompanija Gold&Co, pripao je Goranu Radovanoviću.

Foto: Nenad Matović

Nakon spektakularnog vatrometa usledio je filmski deo programa, otvoren projekcijom dugo očekivanog ostvarenja "Hajduk u Beogradu“, ekranizacije kultnog romana uz koji su odrastale generacije. Na poklon publici izašli su reditelj Milan Todorović, scenaristkinja Milica Konstantinović, montažer Vladimir Marković Looney, kao i glumci Todor Jovanović, Ana Lečić i Zinaida Dedakin, koji su dočekani ovacijama.

Filmski maraton nastavljen je svečanom premijerom filma "Ptica na stazi slonova". Publika je dugim aplauzom ispratila autora Iliju Gajicu i kompletnu glumačku ekipu predvođenu Slobodanom Bodom Ninkovićem i Branislavom Zeremskim.

Deo umetnika koji su prošetali crvenih tepihom

1/9 Vidi galeriju Festival filmskog scenarija 2026 Foto: Nenad Matović

Jubilarni 50. Festival filmskog scenarija traje do 13. avgusta, a publiku u Vrnjačkoj Banji očekuje još jedanaest filmova u takmičarskom programu, tri svečane premijere, brojni razgovori sa autorima, izložbe i prateći program.

Pokrovitelji festivala su i ove godine Ministarstvo kulture Republike Srbije, Filmski centar Srbije, Opština Vrnjačka Banja, Kulturni centar Vrnjačka Banja i Turistička organizacija Vrnjačka Banja, a sponzor Telekom Srbije.

Bonus video: Drvo u Parku sećanja dobio Marko Živić