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"Odiseja" je postala film s najvećom zaradom u karijeri reditelja Kristofera Nolana, ostvarivši više od milijardu američkih dolara na svetskim bioskopskim blagajnama za manje od mesec dana nakon premijere.

U galeriji pogledajte kadrove iz filma "Odiseja":

1/12 Vidi galeriju Fillm Odiseja Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

Film s najvećom zaradom u Nolanovoj karijeri

Hit film, koji je premijerno prikazan 17. jula, adaptacija je Homerovog antičkog grčkog epa i prati Meta Dejmona u ulozi Odiseja, grčkog kralja Itake, na njegovom opasnom desetogodišnjem putovanju kući nakon Trojanskog rata.

Film, koji je dobio vrlo dobre ocene kritičara, dosad je u svetu zaradio 1,104 milijarde dolara, čime je postao najuspešniji film u Nolanovoj karijeri. Nadmašio je njegov dosadašnji rekord, film o Betmanu "Povratak Mračnog viteza" iz 2012, koji je zaradio 1,085 milijardi dolara, dok je njegov prethodnik "Mračni vitez" iz 2008. zaradio 1,005 milijardi dolara.

Oskarovac Nolan režirao je uspešne filmove poput "Teneta", "Denkerka" i "Interstellara", a njegovi filmovi su sada ukupno zaradili više od sedam milijardi dolara širom sveta. Nolan (56) je napisao scenario i režirao "Odiseju", a film je i producirao zajedno sa suprugom Emom Tomas.

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