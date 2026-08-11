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Druga festivalska noć u Vrnjačkoj Banji protekla je u znaku smeha, emocija i premijera. Prepuna Letnja pozornica "Danilo Bata Stojković" još jednom je pokazala koliko publika voli domaći film, a jubilarni 50. Festival filmskog scenarija potvrdio je status jedne od najvažnijih filmskih manifestacija u Srbiji.

Program je počeo još tokom dana otvaranjem izložbe festivalskih plakata i promocijom monografije "Festival – jedna priča", posvećene pola veka istorije manifestacije. Veče je potom donelo kabare "Vesele devojke", koji je zagrejao publiku pred filmski program.

Foto: Nenad Matović

Prvi film večeri bila je duhovita porodična komedija "Biće novih leta", a nakon projekcije publika je dugim aplauzom pozdravila glumicu Natašu Aksentijević.

Poseban trenutak večeri bila je i rođendanska čestitka glumačke dive Mire Banjac, koja je jubileju festivala poželela da "zlatna reč traje još mnogo decenija". Poruku je pročitara Mirka Vasiljević.

Foto: Ana Paunković

- Srdačne čestitke šaljem povodom velikog jubileja: pola veka posvećenosti filmskoj umetnosti i brige o mojim glumcima. Tokom svih ovih godina, festival je postao mesto susreta umetnika, stvaralaca i ljubitelja filma, ostavljajući neizbrisiv trag u našim životima. Praštajte što nisam večeras sa vama zbog ranije preduzetih obaveza. Želim vam još mnogo uspeha i jubileja ispunjenih umetnošću, ljubavlju i aplauzima. Hvala vam od srca, vaša Mira Banjac - pročitala je voditeljka programa.

00:36 Čestitka Mire Banjac Izvor: Kurir

Najveće interesovanje izazvale su dve svečane premijere. Publika je najpre pogledala porodičnu komediju "Božićna avantura", a zatim je burnim aplauzom pozdravila autorsku i glumačku ekipu filma predvođenu rediteljem Markom Jovičićem i scenaristom Rokom Radišom.

Ništa manje ovacije nisu dočekale ni ekipu filma "I u dobru i u zlu", koja je publici predstavila svoje ostvarenje pred premijerno prikazivanje. Na scenu su izašli reditelj Vladimir Aleksić, scenaristkinja Milica Konstantinović i deo glumačke ekipe među kojima su bili Gala Videnović, Snežana Jeremić Nešković i Saša Đurašević.

Pogledajte kako je bilo druge večeri u Banji

1/9 Vidi galeriju Vrnjačka Banja FFS drugo veče Foto: Nenad Matović

Topla porodična drama zatvorila je drugo festivalsko veče, a publika je još jednom pokazala da domaći film i dalje ima posebno mesto među gledaocima.

Festival se nastavlja bogatim pratećim programom, izložbama, promocijama i svakodnevnim susretima autora sa novinarima, dok će narednih dana u Vrnjačkoj Banji biti prikazana nova ostvarenja domaće kinematografije. Pokrovitelji festivala su Ministarstvo kulture Republike Srbije, Filmski centar Srbije, Opština Vrnjačka Banja, Kulturni centar Vrnjačka Banja, Turistička organizacija Vrnjačka Banja, a sponzor Telekom Srbije.

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