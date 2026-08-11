Dve premijere, ovacije i smeh, a stigla poruka i od Mire Banjac: "Praštajte što nisam sa vama, a želim vam..." (Video)
Druga festivalska noć u Vrnjačkoj Banji protekla je u znaku smeha, emocija i premijera. Prepuna Letnja pozornica "Danilo Bata Stojković" još jednom je pokazala koliko publika voli domaći film, a jubilarni 50. Festival filmskog scenarija potvrdio je status jedne od najvažnijih filmskih manifestacija u Srbiji.
Program je počeo još tokom dana otvaranjem izložbe festivalskih plakata i promocijom monografije "Festival – jedna priča", posvećene pola veka istorije manifestacije. Veče je potom donelo kabare "Vesele devojke", koji je zagrejao publiku pred filmski program.
Prvi film večeri bila je duhovita porodična komedija "Biće novih leta", a nakon projekcije publika je dugim aplauzom pozdravila glumicu Natašu Aksentijević.
Poseban trenutak večeri bila je i rođendanska čestitka glumačke dive Mire Banjac, koja je jubileju festivala poželela da "zlatna reč traje još mnogo decenija". Poruku je pročitara Mirka Vasiljević.
- Srdačne čestitke šaljem povodom velikog jubileja: pola veka posvećenosti filmskoj umetnosti i brige o mojim glumcima. Tokom svih ovih godina, festival je postao mesto susreta umetnika, stvaralaca i ljubitelja filma, ostavljajući neizbrisiv trag u našim životima. Praštajte što nisam večeras sa vama zbog ranije preduzetih obaveza. Želim vam još mnogo uspeha i jubileja ispunjenih umetnošću, ljubavlju i aplauzima. Hvala vam od srca, vaša Mira Banjac - pročitala je voditeljka programa.
Najveće interesovanje izazvale su dve svečane premijere. Publika je najpre pogledala porodičnu komediju "Božićna avantura", a zatim je burnim aplauzom pozdravila autorsku i glumačku ekipu filma predvođenu rediteljem Markom Jovičićem i scenaristom Rokom Radišom.
Ništa manje ovacije nisu dočekale ni ekipu filma "I u dobru i u zlu", koja je publici predstavila svoje ostvarenje pred premijerno prikazivanje. Na scenu su izašli reditelj Vladimir Aleksić, scenaristkinja Milica Konstantinović i deo glumačke ekipe među kojima su bili Gala Videnović, Snežana Jeremić Nešković i Saša Đurašević.
Pogledajte kako je bilo druge večeri u Banji
Topla porodična drama zatvorila je drugo festivalsko veče, a publika je još jednom pokazala da domaći film i dalje ima posebno mesto među gledaocima.
Festival se nastavlja bogatim pratećim programom, izložbama, promocijama i svakodnevnim susretima autora sa novinarima, dok će narednih dana u Vrnjačkoj Banji biti prikazana nova ostvarenja domaće kinematografije. Pokrovitelji festivala su Ministarstvo kulture Republike Srbije, Filmski centar Srbije, Opština Vrnjačka Banja, Kulturni centar Vrnjačka Banja, Turistička organizacija Vrnjačka Banja, a sponzor Telekom Srbije.
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