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Posle 25 godina Hogvorts ponovo otvara svoja vrata. Film "Hari Poter i kamen mudrosti" vraća se na veliko platno od 27. avgusta 2026, na samo jednu sedmicu, u svim "Sinestar" i "Konsept sinema" bioskopima. Film će biti prikazan u originaloj verziji na engleskom jeziku, bez titlova.

Ovo novo prikazivanje (reizdanje) povodom 25. godišnjice filma "Hari Poter i kamen mudrosti", u distribuciji "Blic filma" (Blitz Filma), vraća publiku u čarobni svet koji je osvojio generacije. Povodom 25. godišnjice filma, u bioskopima će se tokom jedne sedmice prikazivati posebna projekcija ovog legendarnog ostvarenja. To će biti jedinstvena prilika da se na velikom platnu dožive nezaboravne čarobnjačke avanture uz upoznavanje s Hogvortsom i pričom koja je obeležila jednu celu generaciju. "Hari Poter i kamen mudrosti" je prvi deo kultne filmske franšize o mladom čarobnjaku Hariju. Film prati njegov dolazak u Hogvorts, upoznavanje sveta magije i prijateljstvo s Ronom i Hermionom. Zajedno otkrivaju tajnu kamena mudrosti i suočavaju se s prvim velikim izazovima.

Scene iz prvog filma

1/11 Vidi galeriju film Hari Poter i Kamen mudrosti iz 2001. godine Foto: cineclassico / Alamy / Profimedia, The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia, Warner Bros Collection / Everett / Profimedia



Prvi deo magične filmske franšize, koja je Danijela Redklifa, Emu Votson i Ruperta Grinta pretvorila u globalne zvezde, premijerno je prikazan u novembru 2001. godine, a povodom proslave 25. godišnjice, publiku širom sveta očekuje nedelja projekcija i globalnih događaja za fanove.

- Ovo je idealna prilika da, svi koji nisu stigli, sada posete "Konsept sinema" u Beogradu i da ovo filmsko iskustvo začine večerom iz "Sinema bara" koju mogu poneti sa sobom u salu, a pre toga mogu uživati na "rooftopu" uz piće pre filma - navodi se u saopštenju za medije.

Ulaznice za ekskluzivno prikazivanje filma "Hari Poter i kamen mudrosti" već su u prodaji.

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