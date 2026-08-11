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Objavljen je trejler za film „Kengur se vraća kući“, novu satiričnu komediju reditelja i scenariste Miroslava Momčilovića, koja u bioskope širom Srbije stiže premijerno 23. septembra.

Pogledajte fotografije sa snimanja filma

1/6 Vidi galeriju Kengur se vraća kući Foto: MFC

Zaplet priće

Zoran Paunović Kengur, nekadašnji fudbaler koji je svoju karijeru izgradio u Engleskoj, nakon neuspešne trenerske epizode u Londonu odlučuje da se vrati u Srbiju. Sa njim dolazi i verenica Elektra, a njegov povratak prati i ekipa britanske televizije UBC, koja priprema dokumentarni film o Kenguru i njegovom životu.

Kengur se vraća u svoj stari kraj sa željom da ponovo okupi svoje prijatelje i podigne fudbalski klub iz kojeg je ponikao. Međutim, Kengur ništa ne radi tiho ni jednostavno. Njegov povratak, planovi i pokušaji da stvari pokrene u željenom smeru ubrzo poprimaju razmere koje je teško kontrolisati.

Foto: MFC

„Kengur se vraća kući“ nije nastavak prethodne priče o ovom liku, već nova, samostalna priča koja Kengura stavlja u potpuno novu životnu situaciju. Ovog puta ga tumači Andrija Kuzmanović, a u glumačkoj ekipi su i Jelisaveta Orašanin, Nataša Ninković, Ivana Dudić, Oliver Conić i Vesna Čipčić.

Foto: MFC

Kroz Kengurov povratak, ekipu britanske televizije koja pokušava da zabeleži njegovu priču i niz situacija koje izmiču kontroli, film donosi satiričan pogled na savremeno društvo, naše mentalitete, ambicije i apsurde.

Film „Kengur se vraća kući“ režirao je Miroslav Momčilović, koji potpisuje i scenario, a publici je poznat po filmovima Sedam i po, Vikend sa ćaletom, Čekaj me, ja sigurno neću doći, Smrt čoveka na Balkanu i Smrdljiva bajka. Momčilović je takođe autor scenarija za film ,,Kad porastem biću Kengur“. U trejlu se pojavljuje i Vendi što je odmah zapalilo društvene mreže.

Vedi igra u film Kengur 2 Foto: MFC

Pogledajte trejler u videu ispod:



Svečana premijera zakazana je za 23. septembar u Sava centru. Karte za premijeru dostupne su na tickets.rs.

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