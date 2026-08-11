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Domaći dokumentarni film „Planina“, reditelja Biljane Tutorov i Petra Glomazića, pobednik ovogodišnjeg Sandens festivala, nagrađen Velikom nagradom žirija za najbolji međunarodni dokumentarni film, imaće regionalnu premijeru na 32. Sarajevo Film Festivalu. Film će biti prikazan na otvaranju programa takmičarskog dokumentarnog filma, 15. avgusta u 15:30 u sali Cineplexx 1. „Planina“ će biti jedan od 13 filmova koji će se takmičiti za nagradu Srce Sarajeva za najbolji dugometražni dokumentarni film.

Film je premijerno prikazan na Sandensu početkom godine, evropsku premijeru imao je u martu na Kopenhagen međunarodnom festivalu dokumentarnog filma – CPH 2026, dok je istog meseca film premijerno prikazan u Francuskoj na prestižnom pariskom festivalu Cinéma du Réel, u okviru selekcije Specijalne projekcije koja okuplja nova ostvarenja istaknutih svetskih autora. Nakon projekcija na ovim renomiranim festivalima, „Planina“ konačno stiže i u region. Film je do sada prikazan na 18 internacionalnih festivala, na kojima je osvojio 6 nagrada.

Film Planina Foto: Film Planina

Biljana Tutorov je povodom regionalne premijere u Sarajevu istakla:

„Radujem se Sarajevo Film Festivalu i čast mi je da baš naš film otvara dokumentarni program. Tu sam slavila premijeru mog prvog filma iste godine kada ćemo započeti rad na „Planini“. Još se sećam pune sale i aplauza sarajevske publike. Krug se zatvara. Sjajno je da će se srce autorske ekipe ponovo okupiti zajedno u Sarajevu. Radili smo na ovom projektu sedam godina i uzbuđena sam što konačno imamo priliku da predstavimo film kolegama i publici iz regiona. Volim ovaj film, on je tačno onakav kakav smo osećali da treba da bude, ali uvek pomalo imam i tremu kako će sve proći. Od premijere u januaru do sada, svaka publika u različitim zemljama širom sveta nam je omogućila da i mi sami svaki put osetimo nešto što do tada nismo, osvetlila bi nam film na novi način kroz prizmu svoje kulture, oživela bi još neki nivo priče - i to je iskustvo neprocenjivo za nas autore. Prvi put pratim kako publika na neki način nastavlja ili dovršava „rad“ na filmu. Jedva čekam da vidim kako će biti primljen na SFF-u.“

Film Planina Foto: Film Planina

Petar Glomazić je ovim povodom dodao:

„Veoma sam srećan što će naš film biti prikazan na filmskom festivalu u Sarajevu koji je od svog nastanka tokom opsade izuzetno važan kulturni događaj i praznik filma, ne samo kod nas, nego i u Evropi i svijetu. Ovaj film je međunarodna koprodukcija, a među zemljama koprodukcije su čak četiri bivše republike SFRJ: Srbija, Crna Gora, Hrvatska i Slovenija. Ne mogu da zamislim ljepše mjesto za regionalnu premijeru „Planine“ od Sarajeva i vjerujem da će naš film ovdje, kao i drugdje na našim prostorima, biti jednako blizak publici koliko i u Crnoj Gori, gdje je snimljen.“

Film je 2024. podržan od strane UNIQA SEE Future Fondacije u saradnji sa Sarajevo Film Festivalom i Slano Film Days, a u okviru prvog izdanja „Programa podrške filmskim autoricama“.

Autorsku ekipu filma čine scenaristi i reditelji Biljana Tutorov i Petar Glomazić, direktorka fotografije Eva Kraljević, montažer George Cragg, autor originalne muzike Draško Adžić, dizajner zvuka Julij Zornik, dok je za kolor korekciju bio zadužen Emil Svetlik. Glavna producentkinja filma je Biljana Tutorov, izvršne producentkinje Megan Gelstein, Bianca Oana, Petra Costa, Jean Tsien i drugi, producenti su Petar Glomazić, Quentin Laurent i Rok Biček, koproducentkinja Dijana Cetina Mlađenović i pridruženi producent Veliša Popović. Glavne protagonistinje u filmu su Mileva Gara Jovanović i Nada Stanišić, a tu su i Rajka Radonjić, Ljiljana Šaranović i drugi.

Film je sniman na planini Sinjajevini na severu Crne Gore, na lokaciji katuna Okrugljak i široj okolini, u periodu od sedam godina (od 2018. do 2025. godine). Film je nastao uz podršku Filmskog centra Crne Gore, Filmskog centra Srbije i mnogih drugih regionalnih, evropskih i američkih fondova.

Film Planina Foto: NINA DURDEVIC/NINA DURDEVIC

Sarajevo Film Festival osnovan je 1995. godine, a tokom više od tri decenije izrastao je u vodeći filmski festival u regionu i jedno od najvažnijih mesta susreta autora, producenata, filmskih profesionalaca i publike iz Jugoistočne Evrope i sveta. Poseban fokus Festivala usmeren je na regionalnu kinematografiju, promociju novih autora i razvoj filmskih projekata, dok programi poput CineLink Industry Days i Talents Sarajevo dodatno učvršćuju njegov značaj kao platforme za povezivanje i međunarodnu afirmaciju filmskih stvaralaca iz regiona.

Više o filmu:

Na udaljenim visovima Sinjajevine, najvećem pašnjačkom području na Balkanu, majka i ćerka ponosno brane svoju planinu i nomadsku stočarsku tradiciju od formiranja vojnog poligona NATO-a. Majku i ćerku povezuje nesvakidašnja ljubav, ali i gorke uspomene.

U septembru 2019. održana je prva međunarodna vojna vježba na Sinjajevini. Započeti su vojni manevri u srcu pašnjaka, bez ikakve prethodne konsultacije sa stočarskim zajednicama koje ovaj pašnjak koriste vjekovima. Gara (59), majka šestoro djece, predvodnica lokalne zajednice u borbi za zaštitu planine, i njena najmlađa ćerka Nada (13) vode dvije važne životne bitke – ekološku, za očuvanje prirode, i ličnu, porodičnu – suočavanje sa patrijarhatom i nasiljem nad ženama.

Film je nastao uz podršku Filmskog centra Crne Gore, Filmskog centra Srbije, CNC France – Cinéma du Monde, Slovenačkog filmskog centra, Hrvatskog audiovizualnog centra, PACA Fonda regiona Južna Francuska, RTV Slovenije, Tax Shelter Belgium programa, InMaat Fondacije, Doc Society Climate Story fonda, UNIQA SEE Future Fondacije, Catapult Film Fund, Chicken & Egg Films, InMaat fonda, Diane Weyermann fellowship, IDA Enterprise Grant, kao i Saveta Evrope i EURIMAGES-a.

Film „Planina“ je, uz nagradu na Sandensu, osvojio priznanja i na Minneapolis Film Festivalu (najbolji dokumentarni film), Millennium Docs Against Gravity (Grand Prix festivala), RiverRun International Film Festivalu (najbolji reditelj dokumentarnog filma) i Underhill Festu (najbolji film u regionalnoj konkurenciji i nagrada publike).

(Kurir.rs)

VIDEO: Sarajevo film festival