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Program Nišville Open stage-a 2026 - stilski različit, ali kvalitativno konstantan, na kojem je prethodnih godina publika mogla (besplatno) da čuje mnoge kvalitetne sastave iz Srbije i inostranstva - ove godine je, čini se bolji nego ikada.

Nišville 2026 Foto: promo/nišvile 2026

Prve večeri (četvrtak, 13. avgust) nastupaju niška grupa Triput koja već tri decenije insitira na alternativi, angažovanosti i subverzivnosti.

Tu su i mladi madjarski sastav Symbiosis 5 – trećeplasirani na prošlogodišnjem prestižnom takmičenju Jazz Juniors u Krakowu, kao i odlični jazz sastav iz Novog sada Spare Cats. Kada je reč o prvoj večeri posebnu pažnju treba obratiti na Belgrade Funk Combo koji čine neki od naših najboljih rok i džez muzičara: Aleksandar Saša Lokner – klavijature, Marko Milivojević – Bubnjevi, Dejan Škopelja Škopy – Bas gitara, Ljuba Paunić – saksofon i flauta, Feđa Frenklin – udaraljke, Ivan Klačar – saksofon i Vladimir Žutić – gitara. Kao najavu trećeg albuma, Belgrade funk combo su upravo pred Nišville objavili promo spot sa kompozicijom “Spin” : Spot je nastao u saradnji sa likovnom umetnicom Aleksandrom Duh. Njene slike, koje će, inače, tokom Nišvilla biti izložene u Press centru Nišvila (Galerija “Paviljon u Tvrđavi”) za spot je “oživeo” Vladimir Žutić. Spot se može pogledati na linku:

Nišville 2026 Foto: promo/nišvile 2026

Druge večer program otvara beogradski sastav Phony Job koji na originalan način kombinuje muziku šezdestih i savremene muzičke pravce. Svoj način vidjenja fuzije bluza, džeza, fanka i roka predstaviće bend iz Valjeva Musical Doctors, a kruševačko-kragujevački sastav Roll Pickers koji već godinama saradjuje sa pevačicom iz Londona Jungle Leez – kombinaciju Hip Hopa, fanka i R'n'B-a. Nastupiće i ruski sastav (iza kokjeg je 6 albuma objavljenih u Rusiji, a koji poslednjih godina radi u Srbiji) Golubi i Bezumnye Kashevary. Kako sami kažu – oni stvaraju muziku na spoju art roka, drona, dark folka i apsurdističke poezije.

Nišville 2026 Foto: promo/nišvile 2026

Treće veče će otvoriti talijansko- bugarski sastav Caroleo – Gichev Hammond Organ Trio, Richard II - niški sastav osnovan 2021. godine, prepoznatljiv po spoju nostalgije i savremenog izraza, a na Nišvilu će premijerno izvesti autorski set, pomerajući svoj zvuk ka dark RnB, sophisti-popu i neo-soul pravcu, uz zadržavanje funk i disco elemenata. Program će zatvoriti mladi hip jazz kvartet iz Soluna Gangtet, a publika koja “naginje” džez mejnstrimu posebnu pažnju treba da posveti sastavu u kojem je dosta članova Big Benda RTS - The QuadBones koji čini četvrorica trombonista: Cory Wilcox, Nemanja Zlatarev, Uroš Silaški i Aleksandar Pešić plus ritam sekcija: Nenad Kojić – bubanj, Aleksandar Uzelac – klavir, Ervin Malina – bas i Jevrem Ćosić - gitara.

Nišville 2026 Foto: promo/nišvile 2026

(Kurir.rs)

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