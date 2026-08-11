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Kako su naglasili, odluka je bila jednoglasna. Istovremeno, kako se u ovoj godini obeležava i šezdeset godina Drainčevih susreta, žiri je odlučio da dodeli jubilarnu Drainčevu nagradu Bori Kapetanoviću za njegov književni rad dug pedeset godina. Dobitnicima će nagrade biti uručene na svečanoj akademiji koja će se održati 24. avgusta.

Govoreći o ovogodišnjem dobitniku i knjizi „Evo anđela“ predsednik žirija dr Goran Maksimović je prenoseći obrazloženje žirija istakao da je „put lirskog otkrovenja i samospoznaje snažno je usmeren prema metafizičkim prostorima i razotkrivanju „sabranja u radosti“ koja u pesnikovoj viziji predstavlјaju osnovu sjedinjavanja ovozemalјskog i nebeskog“.

-To su oduhovlјeni pesnički tekstovi u kojima je sjedinjeno mitsko i religiozno, filozofsko i etičko načelo, ono što je iznad vremena, kao i između materijalnog i duhovnog utemelјenja. Radulović uspešno pronalazi jedinstvenu lirsku formulu za objedinjavanje tradicije i religije sa dubokim uverenjem da duhovno neostvaren čovek ne može nositi svest o nasleđu i identitetu. Pri tome se osećanje zajedništva između zemalјskog i nebesnog sveta najcelovitije ostvaruje u pesmi, i to onoj pesmi koja je od višega metafizičkog reda, tj. božanskog porekla- naglašeno je između ostalog u obrazloženju žirija.

Jubilarne nagrade za Drainčeve pesničke susrete su nešto što se praktikuje u okruglim decenijama, pa će ovo biti četvrti put da se oa dodeljuje. Za Boru Kapetanovića je Dragan Ognjanović kazao d aje u poslednje vreme zapostavljen pesnik, ali da je njegovo stvaralaštvo toliko bogato da se obrazloženjem ne može istaći.

- Napisao je više knjiga pesama koje su tematsko-motovski, tipološki i žanrovski veoma različite, a koje su izraz njegovog dubinskog autopoetičkog stanovišta da je stvaralaštvo jedinstveni i nedelјivi prostor dočaravanja najdublјih slojeva čovekovog bića. Prevashodno lirski ali i celokupan književni govor Bore Kapetanovića, izraz je dubokog suočavanja sa neposrednim životom običnog čoveka gurnutog u bezdan postojanja- kazao je Ognjanović, prenoseći obrazloženje žirija.

Najavljujući drugi deo Drainčevih pesničkih susreta, žiri je istakao da će baš zbog jubileja koji retko koja manifestacij ane samo u Srbiji ima ovaj deo da bude svečaniji.

(Kurir.rs/Biljana Roganović)

VIDEO; Čuvar srpskog jezika i tradicije