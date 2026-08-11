Treća sezona Plave dvorane biće otvorena izvođenjem jedog od najpoznatijih dela Petra Iljiča Čajkovskog,operom “Evgenije Onjegin”.Priča o ljubavi koja stiže prekasno, 5. septembra oživljava na sceni Plave dvorane.

Šta se događa kada ljubav prepoznamo tek onda kada je za nju prekasno? Odgovor na ovo pitanje više od jednog veka pronalaze generacije publike u priči o Tatjani i EvgenijuOnjeginu - jednoj od najpoznatijih ljubavnih priča svetske književnosti i opere.

Opera „Evgenije Onjegin”Petra Iljiča Čajkovskog biće izvedena 5. septembra u Plavoj dvorani Sava Centra, čime će svečano biti otvorena treća sezona ove scene. U izvođenju ansambla Narodnog pozorišta u Beogradu, uz režiju Maria Pavla del Monaka, publika će na sceni prepoznati večite dileme o ljubavi, propuštenim prilikama i odlukama koje oblikuju čitav jedan život.

Nastala prema romanu u stihovima Aleksandra Puškina, opera donosi priču o Tatjaninoj neuzvraćenoj ljubavi, čuvenom pismu, kobnom dvoboju i susretu koji dolazi godinama kasnije.