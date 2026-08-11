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Žan-Klod Van Dam decenijama važi za jednu od najvećih zvezda akcionog filma, a sada će publika u Srbiji moći uživo da ga vidi na Međunarodnom filmskom festivalu u Nišu koji se održava 25. avgusta.

Žan Klod Van Dam Foto: AMAZON PRIME VIDEO - Album / Album / Profimedia

Niš bi krajem avgusta mogao da ugosti jedno od najpoznatijih imena svetske kinematografije. Željko Mitrović najavio je da bi čuveni belgijski glumac Žan-Klod Van Dam trebalo da dođe u Niš i bude gost ovogodišnjeg festivala. Organizatori se još uvek nisu oglasili povodom ovih navoda, ali prema saznanjima Kurira izvesno je da će biti naš gost.

Publika ga pamti po kultnim ostvarenjima poput „Krvavog sporta“, „Kikboksera“ i „Univerzalnog vojnika“, filmovima koji su ga učvrstili kao jednog od najprepoznatljivijih akcionih glumaca svoje generacije.

(Kurir.rs/Niškenovine)