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Peti Limenka teatar fest, internacionalni pozorišni festival za decu, poznat po svom spoju pozorišne umetnosti, ekologije, reciklaže i nezaboravnog druženja, biće održan od 9. do 13. septembra u. Ovaj festival, koji putuje Srbijom i svake godine se održava u novom gradu, jedinstven je po tome što se ulaznice za festivalske predstave ne kupuju novcem – umesto toga, potrebno je doneti pet ili više iskorišćenih limenki za piće, koje će potom biti poslate na reciklažu.

Foto: Vladimir Veličković



Tokom pet festivalskih dana, na repertoaru će biti 9 predstava iz 6 zemalja – Bugarske, Slovačke, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, koje je odabrala selektorka festivala, glumica i rediteljka Valentina Pavličić, umetnička direktorka Limenka teatar festa.



Festival u svojoj petoj godini stiže u Požarevac, nakon Novog Sada, Sombora, Kikinde i Kruševca, čime neumorno podržava napore lokalnih zajednica da mališani i njihovi roditelji saznaju što više o zaštiti životne sredine i reciklaži.

Valentina Pavličić, umetnička direktorka Limenka teatar festa, povodom predstojećeg izdanja festivala je istakla:

„Ove godine deca Požarevca i njihove porodice imaće jedinstvenu priliku da udruženim snagama urade nešto lepo i korisno za sebe, svoj grad, zemlju i planetu. Sasvim mali trud, nešto dobro i korisno što će uraditi, poput grudve snega koja se kotrlja i raste, prerašće u nešto veliko i lepo. U doživljaj koji će dugo pamtiti i prepričavati, a koji će za posledicu imati i humani gest. Sve prazne, iskorišćene limenke koje će porodice doneti na festival biće poslate na reciklažu, a sredstva od otkupa usmerena na otvaranje biblioteke na Dečjem odeljenju bolnice u Požarevcu. Radujemo se tolikom broju osmeha na licima sve dece, radujemo se svim novim prijateljima festivala, kao i onima koji su dugo sa nama. Takođe i umetnicima koji će doputovati i na pozorišnoj sceni stvoriti magiju koja će sve nas povezati i nakon što se zavesa festivala spusti i mi produžimo u neki novi grad.“

Foto: Vladimir Veličković

Pozorišni program festivala počinje 9. septembra u 18 časova, nakon karnevalske povorke koju čine 500 mališana Požarevca, predstavom „Trio Rio“ Gradskog kazališta Požega iz Hrvatske, koja donosi duhovitu akrobatsko-žonglersku priču o putujućoj cirkuskoj porodici i kroz svoje avanture govori o podršci, poverenju i zajedništvu. Narodno pozorište Priština–Gračanica izvešće predstavu „Čarobnjak iz Oza“, koja nas vodi u čudesni svet mašte i avanturu o zajedništvu, nadi i potrazi za tajnom koju ni veliki Čarobnjak iz Oza ne zna. Okret teatar iz Beograda donosi novu adaptaciju Nušićevog „Sumnjivog lica“, savremeno i duhovito čitanje klasika uz filmske sekvence, muziku i raskošnu scenografiju.

Predstava „Plešimo bajke“ trupe Una Saga Serbica kroz adaptacije bajki „Lepotica i zver“ i „Povratak u Nedođiju“ spaja ples, akrobacije i maštu, donoseći novi pogled na poznate priče, a crnogorska predstava „Trema: predstava za vježbanje teških situacija“ na razigran i edukativan način pomaže deci da razumeju i savladaju strah od nepoznatih situacija.

Foto: Vladimir Veličković



Bugarska predstava „Dug put do škole“ kroz lutkarstvo, impresivne 3D scenske efekte i originalnu muziku pretvara jedno obično kašnjenje u školu u veliku avanturu između stvarnosti i mašte, dok slovačka predstava „Filipko i Baba Jaga“ donosi autentičnu belorusku bajku o hrabrom dečaku koji nadmudruje zlu vešticu, uz spoj tradicionalnih i savremenih lutkarskih tehnika.

Predstava „Zašto ih nije briga“ Pozorišta mladih Sarajevo bavi se klimatskim promenama i ekološkom krizom kroz priču o životinjama koje ostaju bez svog doma, dok beogradsko Pozorište lutaka „Pinokio“ u predstavi „Vini Pu“ vodi publiku u čarobni svet detinjstva, prijateljstva i mašte u kojem granica između scene i gledališta polako nestaje.

Sve predstave će biti izvedene u Centru za kulturu Požarevac.

Ulaznice za festivalske predstave ne kupuju se novcem – za ulazak je potrebno doneti najmanje pet iskorišćenih limenki za piće, koje će nakon festivala biti poslate na reciklažu. Za predatu aluminijumsku ambalažu posetioci dobijaju ALU COIN, prvu ekološku valutu na svetu izrađenu od aluminijuma, kojom se preuzimaju ulaznice za predstave. Oni koji donesu veći broj limenki biće nagrađeni dodatnim ALU COIN-ima, koje mogu iskoristiti na LIMENKA BAZARU, gde ih očekuje bogat izbor školskog pribora i drugih korisnih potrepština.

Ovogodišnji program donosi i nastavak uspešne saradnje kroz projekat „Svaka limenka se računa“, koji će posetiocima omogućiti da aktivno učestvuju u prikupljanju limenki i upoznaju se sa značajem reciklaže. Kroz svet reciklaže najmlađe će voditi omiljena maskota Li Men, dok će centralni deo Art zone zauzeti Pixelata – atraktivna umetnička instalacija sastavljena od limenki, koju će tokom festivala oslikavati talentovani street art umetnici.

Foto: Vladimir Veličković



Posebnu novinu ove godine predstavlja Limenka šahovski turnir, u okviru kojeg će najmlađi posetioci imati priliku da odmere svoje šahovsko umeće sa mladim šahistima iz Požarevca, igrajući jedinstvenim figurama izrađenim od limenki. Na taj način festival još jednom spaja umetnost, igru, edukaciju i održivost u jedinstveno iskustvo namenjeno celoj porodici.