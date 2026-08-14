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Na Festivalu scenarija u Vrnjačkoj Banji sa čak dva filma se predstavio montažer Vladimir Marković Luni (Looney). Njegovo ime ćete pronaći na odjavnoj špici "Hajduka u Beogradu" i "Povratka Žikine dinastije". Luni se nekada uspešno bavio glumom, muzikom i crtanjem stripova, a rođeni devedesetih pamte kao ga Zlatka iz dečje serije "Metla bez drške". Za ulogu ga je izabrao reditelj Vladimir Aleksić, koga je sreo u Banji posle dugo godina.

Foto: Ustupljene fotografije



- Vlada Aleksić je režirao kultnu dečju emisiju "Deco, pevajte sa nama". Ja sam bio u horu Kolibri i imao sam solo u jednoj epizodi. Rekao je da sam vrlo prirodan u svom nastupu ispred kamera i pitao me je da li bih glumio u seriji. Prvi dan snimanja je bilo "probno snimanje" i sve je, evidentno, prošlo kako treba - otkriva Marković za Kurir.

Vladimir je pet godina radio popularnu seriju, a danas se rado seća svojih početaka.

- Naravno, toga ima puno. Ali ono što je divno za dete glumca je da su me odrasli glumci tretirali kao jednakog. Milan Gutović me je terao da ga zovem tata, on je mene zvao sine. Milena Dravić i Dragan Nikolić su bili vrlo neposredni i sve vreme sam se borio sa činjenicom da glumim s najvećim zvezdama, pokušavao sam da sakrijem da sam fan. Za pet godina smo snimili četiri sezone serije. Bilo bi ih pet, kao i prateći strip na kioscima, a onda i film. Planovi su bili jedno, a realnost drugo. Devedesete nisu bile dobre prema TV i filmskoj industriji - kaže danas uspešni montažer i reditelj sinhronizacija.

Foto: Ustupljene fotografije



Nije isključeno da će opet stati i ispred kamere u nekom novom filmu.

- Režija sinhronizacija je svakodnevni posao, a montaža filmova je nova realnost s tri filma u dve godine. A gluma, videćemo - zaključuje Marković.

Foto: Ustupljene fotografije



Serija za decu i mlade "Metla bez drške", podsetimo, prati život i dogodovštine porodice Lepšanović - dece Zlatka i Sofije i roditelja Miroslave i Ognjena. Tu su i deca Duško i Brankica, komšinica Dušica (Milena Dravić), koja decu stalno nudi šnenoklama. Dečaci Zlatko i Duško stalno su u potrazi za avanturama koje najčešće nalaze u prodavnici kućnih ljubimaca "Veselo majmunče", kojom gospodari Žaki.

Foto: Ustupljene fotografije

Uloge su tumačili i Gala Videnović, Slobodan Beštić, Neda Arnerić, Milena Dravić, Petar Kralj, Rahela Ferari, Branka Petrić, Vesna Trivalić, Dubravko Jovanović, Eva Mezei, Marko Panić i Nemanja Pavlović.

Osmislio spot za hit "Zaustavite januar" Željka Samardžića

Luni je, pored filmova, radio montažu mnogih domaćih muzičkih spotova. Najponosniji je na video crnogorske grupe Who See za Evroviziju. Sniman je pet dana, a morao je da budu izmontiran za svega dva. Režirao je i spot za pesmu "Zaustavite januar" Željka Samardžića. Svi su ga odgovarali od ideje da snima spot po snegu, jer ga navodno neće emitovati preko leta. Međutim, bio je hit godinu i po dana.

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