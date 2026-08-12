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Jedna od poslednjih velikih zvezda jugoslovenske kinematografije Gala Videnović je glumica čije ime decenijama zauzima posebno mesto u istoriji domaće kinematografije. Na jubilarnom 50. Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji primila je Zlatnik cara Konstantina za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Nagrada ju je, kako priznaje, iskreno iznenadila, a u razgovoru za Kurir govorila je o emocijama koje je doživela na ceremoniji, povratku u svet "Žikine dinastije", novom filmu "I u dobru i u zlu" i saradnji sa suprugom, rediteljem Vladimirom Aleksićem, ali i o tome zašto i danas veruje da su rad, posvećenost i skromnost najvažnije osobine jednog glumca.

Foto: Nenad Matović

Kakav odnos imate prema nagradama?

- Mnogo mi znače. Iskreno, nisam očekivala da ću dobiti nagradu i upravo zato me je sve posebno dirnulo. Kada su pročitali moje ime, nisam ni reagovala, sedela sam i mislila da sam se možda prevarila. Tek kada su me ljudi oko mene pogurali, shvatila sam da je priznanje zaista moje.



Ove godine publika vas gleda u dva nova filma "Povratak Žikine dinastije" i "I u dobru i u zlu". Kako vam izgleda ovaj novi period u karijeri?

- Završila sam tri nova. Plan je da izađu 2027. godine. Lep je osećaj kada posle toliko godina ponovo imate priliku da budete deo filmova koji privlače pažnju publike. Svaki projekat nosi neku novu energiju i raduje me što i dalje imam priliku da radim posao koji volim.

Foto: Promo



Publika će vas gledati i u filmu "I u dobru i u zlu", koji ste radili za produkciju "Apolon" i Telekom Srbija. Igrali ste veoma zanimljivu ulogu.

- To je ono što svaki glumac priželjkuje. Lepo je kada možete da se oprobate u različitim ulogama i da svaki projekat donese nešto novo. Sofija je jedna žena koja je nezainteresovana za druge, za porodicu, za ćerku... Okrenuta je samo sebi, zanima je samo sopstveno zadovoljstvo. Ali zapravo, na kraju filma ona pokaže svoju neku toplu stranu. Interesantno je da te majke u ovom našem filmu predstavljaju dva oprečna kulturna modela, ali na kraju pokazuju otpor prema toj utvrđenoj, definisanoj ulozi.

Vaš suprug Vladimir Aleksić je reditelj ovog filma. Koliko je lako, a koliko zahtevno kada se posao i privatni život prepliću?

- Vlada mi je puno pomogao da napravim dobro ulogu Sofije, ali i kolege Snežana Jeremić, Bojana Stojković i Saša Đurašković. Uvek kažem da su saradnje s njim kao odlazak u spa. Nema na setu nikakve presije. Lako je bilo buditi se svako jutro u pet i raditi 12 sati. Ne boli vas glava. Najvažnije je da postoje međusobno poverenje i poštovanje. Kada radite isti posao, dobro razumete kroz šta onaj drugi prolazi.

Foto: Promo



Da li ste gledati predstavu po kojoj je nastao vaš film? Jednu od uloga igra i Ljiljana Blagojević.

- Nisam. Pogledaću prvom sledećom prilikom.

"Povratak Žikine dinastije" se čekao toliko godina. Kakav je bio vaš susret s tim kultnim serijalom posle toliko godina?

- Nažalost, nisam bila na premijeri u Sava centru jer nisam bila u zemlji, tako da film još nisam pogledala. Čula sam različite reakcije publike i jedva čekam da ga pogledam u Vrnjačkoj Banji. Drago mi je da je izazvao toliko emocija.

Da li ćemo vas gledati i u nastavku "Povratka Žikine dinastije"?

- Koliko znam, ne. Snimljena su dva dela i mene nema u drugom filmu.

Kako se snimao "Povratak Žikine dinastija"

1/20 Vidi galeriju Nastavak Žikine dinastije stiže posle duge pauze, a ekipa Kurira dobnosi vam ekskluzivne footgrafije sa seta Foto: Nemanja Miscevic

Kako danas gledate na domaću kinematografiju u odnosu na vreme kada ste započinjali karijeru?

- Mislim da se suština nije promenila. I ranije je bilo odličnih i slabijih filmova, kao što ih ima i danas. To je jednostavno prirodno za svaku kinematografiju.

Publika vas i dalje dočekuje sa ovacijama.

- Lep je osećaj kada vidite da vas ljudi nisu zaboravili. To je možda i najveća nagrada koju jedan glumac može da dobije.

Retko dajete intervjue.

Bonus video: Glumci sade drvo u čast Marka Živića

00:19 Vrnajačka Banja Drvo u čast Marka Živića Izvor: Kurir