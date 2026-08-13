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Na jubilarnom 50. Festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, publika je imala priliku da pogleda projekciju triler drame "Saučesnici". Ova napeta priča o saobraćajnoj nesreći, griži savesti i moralu koji staje na ispit u malom gradu, držala je prisutne gledaoce u potpunoj neizvesnosti tokom celog trajanja filma.

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Foto: Nenad Matović

Odmah po završetku projekcije, usledio je veličanstven poklon ekipe na sceni. Publika je velikim aplauzom nagradila autorsku i glumačku ekipu "Saučesnika" reditelja Marka Novakovića, glumice Danicu Ristovski i Nevenu Šarčević, kao i distributerku filma Ivanu Kostić. Ovaj susret sa publikom bio je posebno emotivan za proslavljenu glumicu Danicu, koja se sa osmehom poklonila prisutnima, a poznato je da je deo svog detinjstva provela upravo u ovom prelepom gradu.

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Foto: Nenad Matović

Pored sjajnog filma i toplog prijema ekipe, veče je obeležio i jedan modni detalj - svi prisutni komentarisali su besprekoran stajling voditeljke programa, glumice Mirke Vasiljević, koja je svojim izgledom i šarmom dodatno uveličala ovu filmsku noć na Letnjoj pozornici.

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