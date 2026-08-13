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Jubilarni, 50. Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji svečano je krunisan objavom odluka stručnog žirija i žirija kritike. Apsolutni pobednik ovogodišnjeg izdanja je autorka Milica Konstantinović, čiji je scenario za film "I u dobru i u zlu" osvojio i Prvu nagradu festivala i prestižno priznanje magazina Ilustrovana Politika "Slavko Lazarević".

Milica Konstantinović Foto: Kurir

Odluke stručnog žirija

Stručni žiri u sastavu Svetislav Basara (predsednik), Biljana Maksić i Miloš Janković dodelio je sledeće nagrade:

1. NAGRADA: Milica Konstantinović za film "I u dobru i u zlu"

„'I u dobru i u zlu' je komična filmska priča sa elementima, u našoj kinematografiji deficitirane groteske i još deficitarnijeg crnog humora, ispričana od početka do kraja – bez zastoja i padova – efektnim, originalnim, duhovitim, prirodnim dijalozima.“

2. NAGRADA: Selena Stanković za film "Mileva Ajnštajn"

„Veoma uspela kombinacija igranog i dokumentarnog filma na uverljiv način razdvaja priču o stvarnom životu Mileve Ajnštajn od senzacionalističkih i mitomanskih naslaga kojima je tokom vremena prekriven njen lik.“

Foto: Nebojša Babić / Promo

3. NAGRADA: Ognjen Obradović za film "Saučesnici"

„Kako izgleda spavati u istom krevetu sa osobom koje se plašiš i kojoj više ne veruješ. Film 'Saučesnici' nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Krivica progoni glavnu junakinju Sofiju i izaziva niz neočekivanih događaja. Ovaj film je klasičan psihološki triler koji razotkriva korumpirani sistem i borbu za moć. Precizno i dosledno napisan i režiran, apsolutno zaslužuje našu pažnju i nagradu.“

Foto: Nevena Ilić

Dvostruka kruna i nagrada kritike

Žiri novinara i filmskih kritičara, koji su činili Zorica Dragojević, Aleksandar Gajović i Ljubomir Radanov, jednoglasno je nagradu "Slavko Lazarević" za najbolji scenario dodelio takođe Milici Konstantinović.

U svom obrazloženju, kritičari su istakli:

"Milica je na jedan specifičan način prenela unutrašnjost u Beograd. Nezgodan žanr i temu koja je već toliko puta ispričana uspela je da prikaže na vrlo originalan način.“

Foto: Nemanja Miscevic