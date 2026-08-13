Slušaj vest

Ovogodišnji Iron Gate International Film Festival – IGIFF 2026 donosi pažljivo odabran program domaće, regionalne i međunarodne kinematografije, sa filmovima različitih poetika, tema i autorskih senzibiliteta. Publika će od 26. do 29. avgusta imati priliku da pogleda ostvarenja

„Za danas toliko“ Marka Đorđevića, „Bela dolina, crni petao“ Álexa Galána, „Trn“ Daniela Polera, „Vetre, pričaj sa mnom“ Stefana Đorđevića, „I Bog stvori kafansku pevačicu“ Jovana Živanovića, „Greta i prave bajke“ Berarda Carbonija i „Yugo Florida“ Vladimira Tagića.

Posebnu atmosferu festivalu daju projekcije na Letnjoj pozornici Fetislam, dok će deo programa biti održan u Domu kulture u Kladovu, čime IGIFF povezuje filmsku umetnost sa jedinstvenim istorijskim i prirodnim ambijentom Đerdapa.

Učesnici i gosti festivala
Ovogodišnji IGIFF okuplja značajna imena domaće i međunarodne filmske scene, a posebnu pažnju privlači Aaron Díaz Spencer, međunarodno prepoznat glumac i televizijska zvezda sa velikom publikom u Latinskoj Americi, SAD i Evropi. Među gostima I učesnicima su i Darko Perić, svetskoj publici poznat kao Helsinki iz Netflixovog hita La Casa de Papel,glumice Roberta Palumbo i Ivana Vuković, kao i
reditelji Berardo Carboni, Álex Galán, Marko Đorđević, Stefan Đorđević, Ivana Mladenović, Stevan Lee Mraović i Lazar Bodroža, čiji su filmovi predstavljani i nagrađivani na značajnim domaćim i međunarodnim festivalima.

Ne propustiteKulturaTreći Festival evropskog filma Brežice: Jedna od najatraktivnijih novih filmskih manifestacija u regionu
FEF Brežice, foto Općina Brežice, Nives Tomše (4).jpg
KulturaTivat Film Wave svečano zatvoren dodelom nagrade Vinku Brešanu i Sandri Botici Brešan
Uručenje nagrada 2..jpg
KulturaPalić od sutra postaje centar evropskog filma: Oko 100 ostvarenja, velika priznanja i bogat prateći program
Ah ta praznina, ta strašna praznina
KulturaFilm „3 nedelje posle“ osvojio nagradu Europa Cinemas Label na Filmskom festivalu u Karlovim Varima
Ekipa filma 3 nedelje posle u Karlovim Varima_foto KVIFF (2).jpg

00:56
Borislav Živković, direktor Nikola Tesla festivala u Nijagari, za Kurir Izvor: Kurir