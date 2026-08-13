IRON GATE International Film Festival : Publiku očekuje bogat program
Ovogodišnji Iron Gate International Film Festival – IGIFF 2026 donosi pažljivo odabran program domaće, regionalne i međunarodne kinematografije, sa filmovima različitih poetika, tema i autorskih senzibiliteta. Publika će od 26. do 29. avgusta imati priliku da pogleda ostvarenja
„Za danas toliko“ Marka Đorđevića, „Bela dolina, crni petao“ Álexa Galána, „Trn“ Daniela Polera, „Vetre, pričaj sa mnom“ Stefana Đorđevića, „I Bog stvori kafansku pevačicu“ Jovana Živanovića, „Greta i prave bajke“ Berarda Carbonija i „Yugo Florida“ Vladimira Tagića.
Posebnu atmosferu festivalu daju projekcije na Letnjoj pozornici Fetislam, dok će deo programa biti održan u Domu kulture u Kladovu, čime IGIFF povezuje filmsku umetnost sa jedinstvenim istorijskim i prirodnim ambijentom Đerdapa.
Učesnici i gosti festivala
Ovogodišnji IGIFF okuplja značajna imena domaće i međunarodne filmske scene, a posebnu pažnju privlači Aaron Díaz Spencer, međunarodno prepoznat glumac i televizijska zvezda sa velikom publikom u Latinskoj Americi, SAD i Evropi. Među gostima I učesnicima su i Darko Perić, svetskoj publici poznat kao Helsinki iz Netflixovog hita La Casa de Papel,glumice Roberta Palumbo i Ivana Vuković, kao i
reditelji Berardo Carboni, Álex Galán, Marko Đorđević, Stefan Đorđević, Ivana Mladenović, Stevan Lee Mraović i Lazar Bodroža, čiji su filmovi predstavljani i nagrađivani na značajnim domaćim i međunarodnim festivalima.