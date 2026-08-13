Ovogodišnji Iron Gate International Film Festival – IGIFF 2026 donosi pažljivo odabran program domaće, regionalne i međunarodne kinematografije, sa filmovima različitih poetika, tema i autorskih senzibiliteta. Publika će od 26. do 29. avgusta imati priliku da pogleda ostvarenja

Posebnu atmosferu festivalu daju projekcije na Letnjoj pozornici Fetislam, dok će deo programa biti održan u Domu kulture u Kladovu , čime IGIFF povezuje filmsku umetnost sa jedinstvenim istorijskim i prirodnim ambijentom Đerdapa.

Učesnici i gosti festivala

Ovogodišnji IGIFF okuplja značajna imena domaće i međunarodne filmske scene, a posebnu pažnju privlači Aaron Díaz Spencer, međunarodno prepoznat glumac i televizijska zvezda sa velikom publikom u Latinskoj Americi, SAD i Evropi. Među gostima I učesnicima su i Darko Perić, svetskoj publici poznat kao Helsinki iz Netflixovog hita La Casa de Papel,glumice Roberta Palumbo i Ivana Vuković, kao i

reditelji Berardo Carboni, Álex Galán, Marko Đorđević, Stefan Đorđević, Ivana Mladenović, Stevan Lee Mraović i Lazar Bodroža, čiji su filmovi predstavljani i nagrađivani na značajnim domaćim i međunarodnim festivalima.