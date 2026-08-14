Montenegro Film Rendezvous: Treće izdanje okuplja vodeća imena evropske filmske industrije
Filmski centar Crne Gore organizuje treće izdanje Montenegro Film Rendezvousa, koje će od 22. avgusta u Herceg Novom okupiti istaknute filmske autore i profesionalce, predstavnike nacionalnih filmskih centara, evropskih fondova, festivala i vodećih organizacija iz oblasti filma i audiovizuelne industrije. Međunarodni industrijski program realizuje se u okviru 39. Filmskog festivala Herceg Novi.
Međunarodni industrijski program povezaće crnogorsku kinematografiju sa relevantnim akterima evropske i regionalne filmske scene kroz masterclass predavanja, radionice, panele i susrete filmskih profesionalaca, stvarajući prostor za razvoj novih projekata, koprodukcija i međunarodne saradnje. Crnogorski projekti u razvoju i postprodukciji biće predstavljeni kroz pitching sesije i pojedinačne sastanke sa gostujućim producentima, fondovima i predstavnicima festivala.
„Montenegro Film Rendezvous je za tri godine od trodnevnog industrijskog susreta prerastao u sedmodnevni program. To je najbolji pokazatelj koliko je interesovanje poraslo. Pored tradicionalnih predstavljanja novih crnogorskih projekata, ove godine po prvi put otvaramo saradnju sa producentima i autorima iz frankofonih zemalja. Takođe organizujemo radionicu za filmske autorke, a kao nova članica RE-ACT inicijative ugostićemo i EAVE on Demand radionicu. Gostima, producentima i filmskim profesionalcima iz cijelog svijeta predstavićemo i nove izmjene Zakona o kinematografiji, koje su nedavno stupile na snagu i koje Crnu Goru čine konkurentnijom destinacijom za međunarodne produkcije,“ kazala je Aleksandra Božović, direktorica Filmskog centra Crne Gore.
Ovogodišnje izdanje predvode istaknuta imena međunarodne filmske scene. Manuel Alberto Klaro, jedan od najcenjenijih evropskih direktora fotografije i dugogodišnji saradnik Larsa fon Trira održaće masterclass posvećen savremenom filmskom jeziku i vizuelnom pripovedanju. Nina Hartston, dobitnica Oskara za montažu zvuka za film „Bohemian Rhapsody“, govoriće o kreativnom procesu oblikovanja filmskog zvuka, dok će u programu učestvovati autori crnogorskog dokumentarnog filma „Planina“, nagrađenog na festivalu Sandens, Biljana Tutorov i Petar Glomazić, koji će predstaviti studiju slučaja o putu filma od Sinjajevine do Sandensa.
Poseban segment programa predstavlja MEDIA TV Series Programme, posvećen razvoju igranih televizijskih serija i regionalnim koprodukcijama. Paneli i masterclass predavanja okupiće predstavnike regionalnih televizija, telekom kompanija, produkcijskih kuća i evropske stručnjake, a biće otvoreni za javnost, pružajući priliku profesionalcima, studentima i svim zainteresovanima da učestvuju u razgovorima o razvoju i budućnosti televizijskog sadržaja.
Važan deo Montenegro Film Rendezvousa posvećen je i razvoju novih talenata i stvaranju inkluzivnije filmske industrije. Female Filmmakers Workshop, koji Filmski centar Crne Gore realizuje u partnerstvu sa Francuskom ambasadom i Francuskim institutom, usmeren je na osnaživanje i veću zastupljenost žena u filmskoj industriji.
Program obuhvata i regionalnu glumačku radionicu ReActing+, novi modul programa ReActing as a Star, uz podršku Britanskog saveta. Radionica okuplja talentovane mlade glumce iz regiona i pruža im prostor za profesionalno usavršavanje, razmenu iskustava i povezivanje.
U saradnji sa Međunarodnom organizacijom frankofonije (Organisation internationale de la Francophonie – OIF) biće predstavljen i program New African Voices, kroz koji će publika imati priliku da upozna projekte u razvoju, kao i filmove istaknutih reditelja i producenata iz frankofonih zemalja.
U okviru programa RE-ACT, kojem se Crna Gora pridružila ove godine, biće održana i EAVE on Demand RE-ACT radionica. Tokom trajanja Montenegro Film Rendezvousa biće predstavljeni i filmski sadržaji od posebnog značaja, među kojima su projekcija grčko-crnogorske koprodukcije „Life in a Beat“, promocija monografije Filmskog centra Crne Gore i crnogorska premijera filma „Crna truba“.
Montenegro Film Rendezvous realizuje se u partnerstvu sa Ministarstvom kulture i medija, Opštinom Herceg Novi i JUK Herceg Fest, koja je ujedno i producent Filmskog festivala Herceg Novi – Montenegro Film Festivala. Takođe, ovogodišnje izdanje se organizuje u saradnji sa ambasadom Francuske u Crnoj Gori, Francuskim institutom u Crnoj Gori, Britanskim savetom i Međunarodnom organizacijom frankofonije (Organisation internationale de la Francophonie, OIF).
Prijatelji ovogodišnjeg izdanja Montenegro Film Rendezvous-a su kompanije: Air Montenegro, Mola Wine, Nescafe, Nestle i Cine Wine.
Montenegro Film Rendezvous održava se od 22. do 28. avgusta 2026. godine u Herceg Novom, u okviru 39. Filmskog festivala Herceg Novi. Detaljan program i akreditacije dostupni su na www.mfrv.me, a sve dodatne informacije za medije na info@mfrv.me.
(Kurir.rs)
VIDEO: Filmski festival u Pekingu