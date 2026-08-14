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Filmski centar Crne Gore organizuje treće izdanje Montenegro Film Rendezvousa, koje će od 22. avgusta u Herceg Novom okupiti istaknute filmske autore i profesionalce, predstavnike nacionalnih filmskih centara, evropskih fondova, festivala i vodećih organizacija iz oblasti filma i audiovizuelne industrije. Međunarodni industrijski program realizuje se u okviru 39. Filmskog festivala Herceg Novi.

Međunarodni industrijski program povezaće crnogorsku kinematografiju sa relevantnim akterima evropske i regionalne filmske scene kroz masterclass predavanja, radionice, panele i susrete filmskih profesionalaca, stvarajući prostor za razvoj novih projekata, koprodukcija i međunarodne saradnje. Crnogorski projekti u razvoju i postprodukciji biće predstavljeni kroz pitching sesije i pojedinačne sastanke sa gostujućim producentima, fondovima i predstavnicima festivala.

„Montenegro Film Rendezvous je za tri godine od trodnevnog industrijskog susreta prerastao u sedmodnevni program. To je najbolji pokazatelj koliko je interesovanje poraslo. Pored tradicionalnih predstavljanja novih crnogorskih projekata, ove godine po prvi put otvaramo saradnju sa producentima i autorima iz frankofonih zemalja. Takođe organizujemo radionicu za filmske autorke, a kao nova članica RE-ACT inicijative ugostićemo i EAVE on Demand radionicu. Gostima, producentima i filmskim profesionalcima iz cijelog svijeta predstavićemo i nove izmjene Zakona o kinematografiji, koje su nedavno stupile na snagu i koje Crnu Goru čine konkurentnijom destinacijom za međunarodne produkcije,“ kazala je Aleksandra Božović, direktorica Filmskog centra Crne Gore.

Montenegro Film Rendezvous Foto: Montenegro Film Rendezvous

Ovogodišnje izdanje predvode istaknuta imena međunarodne filmske scene. Manuel Alberto Klaro, jedan od najcenjenijih evropskih direktora fotografije i dugogodišnji saradnik Larsa fon Trira održaće masterclass posvećen savremenom filmskom jeziku i vizuelnom pripovedanju. Nina Hartston, dobitnica Oskara za montažu zvuka za film „Bohemian Rhapsody“, govoriće o kreativnom procesu oblikovanja filmskog zvuka, dok će u programu učestvovati autori crnogorskog dokumentarnog filma „Planina“, nagrađenog na festivalu Sandens, Biljana Tutorov i Petar Glomazić, koji će predstaviti studiju slučaja o putu filma od Sinjajevine do Sandensa.

Poseban segment programa predstavlja MEDIA TV Series Programme, posvećen razvoju igranih televizijskih serija i regionalnim koprodukcijama. Paneli i masterclass predavanja okupiće predstavnike regionalnih televizija, telekom kompanija, produkcijskih kuća i evropske stručnjake, a biće otvoreni za javnost, pružajući priliku profesionalcima, studentima i svim zainteresovanima da učestvuju u razgovorima o razvoju i budućnosti televizijskog sadržaja.

Važan deo Montenegro Film Rendezvousa posvećen je i razvoju novih talenata i stvaranju inkluzivnije filmske industrije. Female Filmmakers Workshop, koji Filmski centar Crne Gore realizuje u partnerstvu sa Francuskom ambasadom i Francuskim institutom, usmeren je na osnaživanje i veću zastupljenost žena u filmskoj industriji.

Program obuhvata i regionalnu glumačku radionicu ReActing+, novi modul programa ReActing as a Star, uz podršku Britanskog saveta. Radionica okuplja talentovane mlade glumce iz regiona i pruža im prostor za profesionalno usavršavanje, razmenu iskustava i povezivanje.

U saradnji sa Međunarodnom organizacijom frankofonije (Organisation internationale de la Francophonie – OIF) biće predstavljen i program New African Voices, kroz koji će publika imati priliku da upozna projekte u razvoju, kao i filmove istaknutih reditelja i producenata iz frankofonih zemalja.

U okviru programa RE-ACT, kojem se Crna Gora pridružila ove godine, biće održana i EAVE on Demand RE-ACT radionica. Tokom trajanja Montenegro Film Rendezvousa biće predstavljeni i filmski sadržaji od posebnog značaja, među kojima su projekcija grčko-crnogorske koprodukcije „Life in a Beat“, promocija monografije Filmskog centra Crne Gore i crnogorska premijera filma „Crna truba“.

Montenegro Film Rendezvous realizuje se u partnerstvu sa Ministarstvom kulture i medija, Opštinom Herceg Novi i JUK Herceg Fest, koja je ujedno i producent Filmskog festivala Herceg Novi – Montenegro Film Festivala. Takođe, ovogodišnje izdanje se organizuje u saradnji sa ambasadom Francuske u Crnoj Gori, Francuskim institutom u Crnoj Gori, Britanskim savetom i Međunarodnom organizacijom frankofonije (Organisation internationale de la Francophonie, OIF).

Prijatelji ovogodišnjeg izdanja Montenegro Film Rendezvous-a su kompanije: Air Montenegro, Mola Wine, Nescafe, Nestle i Cine Wine.

Montenegro Film Rendezvous održava se od 22. do 28. avgusta 2026. godine u Herceg Novom, u okviru 39. Filmskog festivala Herceg Novi. Detaljan program i akreditacije dostupni su na www.mfrv.me, a sve dodatne informacije za medije na info@mfrv.me.

(Kurir.rs)

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