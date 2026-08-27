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Postoje glumci kojima su potrebne decenije da ostave trag, ali i oni kojima je nekoliko upečatljivih uloga dovoljno da ih publika ne zaboravi. Sibina Mijatović pripadala je ovoj drugoj grupi. Njena filmska karijera nije bila duga, ali se njeno ime našlo uz ostvarenja koja su postala neizostavan deo istorije jugoslovenske kinematografije.

Foto: Printscreen/Youtube

Rođena je 20. oktobra 1929. godine u Negotinu. Nakon završene Pozorišne akademije u Beogradu 1955. godine, profesionalni put gradila je između Sarajeva i Beograda. Bila je članica Narodnog pozorišta u Sarajevu i Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a na pozorišnoj sceni ostvarila je brojne zapažene, uglavnom lirski oblikovane likove.

Godina koja je promenila sve

Na filmu je debitovala glavnom ulogom u ostvarenju „Male stvari“ iz 1957. godine, ali je 1969. postala godina po kojoj je ljubitelji domaćeg filma posebno pamte. Tada je zaigrala u dva velika ratna spektakla – „Mostu“ Hajrudina Krvavca i „Bici na Neretvi“ Veljka Bulajića.

U „Mostu“ je tumačila Jelenu i našla se uz Velimira Batu Živojinovića i druge velike glumce tadašnje jugoslovenske scene. Iste godine pojavila se i u „Bici na Neretvi“, filmu koji je okupio impresivnu međunarodnu glumačku postavu i postao jedno od najambicioznijih ostvarenja jugoslovenske kinematografije.

Dve velike uloge stigle su praktično jedna za drugom i činilo se da Sibini predstoji period u kojem bi njena filmska karijera tek mogla da dostigne puni zamah.

Sudbina je, međutim, imala drugačiji plan.

Foto: Printscreen/Youtube

Život uz moćnog političara

Sibinin privatni život bio je povezan i sa samim vrhom tadašnje jugoslovenske politike. Bila je supruga Cvijetina Mijatovića Maje, političara, narodnog heroja i čoveka koji će godinama kasnije, od 1980. do 1981. godine, biti predsednik Predsedništva SFRJ. U braku su dobili dve ćerke, Mirjanu Miru i Maju.

Posle Sibinine smrti Cvijetin Mijatović se 1973. godine ponovo oženio, i to čuvenom glumicom Mirom Stupicom.

Karijera prekinuta preko noći

Cvijetin Mijatović Foto: Sven Simon / United Archives / Profimedia

Samo godinu dana nakon što su „Most“ i „Bitka na Neretvi“ stigli pred publiku, dogodila se tragedija.

Sibina Mijatović stradala je 22. juna 1970. godine u Beogradu, u saobraćajnoj nesreći. Imala je svega 40 godina. Podatke o datumu i mestu njene smrti beleže i Filmska enciklopedija Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža i Muzej pozorišne umetnosti Srbije.

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