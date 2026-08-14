Slušaj vest

Preko 1.000 muzičara iz oko 300 bendova nastupiće na ovogodišnjem 32. Nišvil džez festivalu koji je sinoć počeo na glavnoj bini u Niškoj Tvrđavi i trajaće do nedelje, 16. avgusta. Pored glavnog stejdža, program će se odvijati na još desetak bina u samoj tvrđavi i po gradu.

1/6 Vidi galeriju Nišvil džez festival Foto: Kurir/M.S.

U Niš se kao i svake godine zbog Nišvila slilo mnogo poklonika muzike tako da je ovaj grad svih ovih dana posvećen isključivo muzici i to ne samo džezu već svim žanrovima muzike. Na amfiteatru na niškom keju i kod Beogradske kapije su u poslednjim desetak dana mnogi mogli da vide predstave Nišvil teatra, a vrlo je posećena i bina kod Nišvil muzeja gde se svake večeri izvodi sjajan rokenrol i druga "živa" svirka.

Prvo veče obeležio je nastup grupe Dopamin, saksofoniste Ive Barčića, potom Mikan Zlatković Band, ovogodišnji dobitnik Nišvilove nagrade za životno delo. Onda su nastupali Stohelo Rozenberg, Jani Konstan i Kamil Volfrom, a onda su mesta na nišvilskoj livadi bila prepuna jer je nastupio balkanska gitarska zvezda Vlatko Stefanovski.

Vlatko Stefanovski Foto: Kurir/M.S.

Onda je na binu izašla višečlana ekipa engleskog benda Inkognito koji su se mnogo slušali osamdesetih godina prošlog veka. Na bini su bili izvanredni sa svojim starim i novim kompozicijama soula, fanka i džeza.

Vlatko Stefanovski Foto: Kurir/M.S.

Mesta ni u parteru ni na tribinama se večeras sigurno neće moći lako naći jer od 23:35 nastupa planetarno poznati bend Boni M.

(Kurir.rs/M.S.)

VIDEO: Počeo Nišvil džez festival