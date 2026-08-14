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Koncertom "Nagrađenima u čast" Zrenjaninske filharmonije uz soliste Dušana Svilara i Mirnu Radulović završen je 50. Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Žiri u sastavu Milica Milša, Branislav Nedić i Ana Sakić dodelio je nagradu "Marko Živić" za najboljeg mladog glumca debitanta (pokrovitelj Telekom Srbija) mladom Todoru Jovanoviću za ulogu Gligorija Pecikoze Hajduka u filmu "Hajduk u Beogradu".

Marko Živić
Foto: KURIR/Damir Dervišagić


- Hvala žiriju. Nagrada "Marko Živić" biće mi uspomena na odrastanje i ulogu Hajduka - rekao je mladi glumac.

Tinejdžer je osvojio srca publike, a novinarima je na konferenciji za medije otkrio da želi da nastavi da se bavim glumom. Prvu ulogu ostvario je u filmu "Taksi bluz" još kao dečak.

Deo ekipe filma "Hajduk u Beogradu"

Pres Hajduk u Beogradu Foto: Petar Aleksić, Ustupljena fotografija, Kurir

- Odrastao sam na filmu,na čemu sam jako zahvalan. Zapravo, stvarno sam upoznao dosta ljudi i mogu to da kažem prijatelja za ceo život i generalno, nekad je bilo možda malo teže, to je neko brže sazrevanje, ali mislim da mi to svakako znači. Ono što je najvažnije, mislim da sam našao ono što volim i što mi je zanimljivo - priznao je Todor.

Slava ga nije promenila.

- Nas dvojica nismo toliko slični. Imamo slične stavove, ali ponašanje nam je malo drugačije. Ne utiče to nikako ni na mene ni na tu ulogu. Nadam se da sam zadržao nešto od Hajduka u sebi i od snimanja ili sam mu dao nešto svoje, ali mislim da me uopšte nije promenio - zaključio je Jovanović.

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Rok Radiša Foto: Nenad Matović


Na trgu je svečano proglašena i nagrada publike za najbolji film na festivalu, koju dodeljuje "Gorki list", za komediju "Božićna avantura", scenariste Roka Radiše, čiju režiju potpisuje Marko Jovičić.

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Bonus video: Premijera filma "Hajduk u Beogradu"

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premijera Hajduk u Beogradu Izvor: Kurir